Broker Vladimir Đukanović, poznat kao 'srpski vuk s Wall Streeta' komentirao je inflaciju u svijetu u svjetlu rata u Ukrajini i odnosa velikih sila.

Osvrnuo se na inflaciju koja, prema njegovim riječima, "buja u cijelom svijetu", a svjetske moćnike i međunarodno pravo usporedio je s "modusom operandi" mafije. Sankcije protiv Rusije ocijenio je "glupostima" i usporedio ih s Jugoslavijom, prenosi Mondo.

"To su šatro sankcije. Besmislene su. Kada smo imali sankcije u našoj zemlji, Saveznoj Republici Jugoslaviji, te sankcije su bile apsolutne. Sve članice Ujedinjenih naroda glasale su za te sankcije. Ovdje ptica nije mogla ući ni izaći, morali ste prošvercati osnovne stvari, to je glavni problem. Naše je gospodarstvo odmah prepolovljeno. Kad vam se BDP prepolovi, to je kolaps sustava. Onda sve nestane. Prolaze vam samo osnovne ekonomske stvari koje bi radile na "autopilotu". Godine 1993. imali smo inflaciju od 19.733 posto i veliku nezaposlenost. Efektivna nezaposlenost kod nas je bila oko 30 do 40 posto. To što su ljudi odlazili u neke tvornice i nisu primali plaće, s tim posljedicama živimo i danas nakon 30 godina - kaže Đukanović.

Sankcije Rusiji nisu učinkovite

Prema njegovim riječima, sankcije uvedene Rusiji nisu učinkovite.

"U Rusiji nema ništa, tamo je nezaposlenost četiri posto, manje nego u Europi. Jednostavno, sankcije nisu učinkovite, jer Rusi drže energiju. Za ništa. Ovdje su lupili zabranu ruske nafte, a Rusi idu prodavati u Indiju i baj baj. Nema jurnjave s velikim silama. To je unaprijed izgubljena bitka. Uostalom, Amerika i Rusija imaju te nuklearne bombe i čak i ako postignete neku pobjedu, on uzme i baci bombu na vas i završi cijelu priču. Geopolitički trenutak je svakako zanimljiv. Svi su predviđali da će rat brzo završiti, a onda me prijatelj iz Rusije pita: "Znaš li koliko su trajali ratovi u Čečeniji? Devet i pol godina." Ovo može trajati godinama. Mislim da je Putin napravio inflaciju kao oružje. Ako se inflacija ovako nastavi, ako uđemo u poznatu “inflacijsku spiralu”, standard će vam svake godine padati. U demokratskim zemljama imat ćete prosvjede i ljude na ulicama. Uz nekih šest-sedam posto inflacije, za pet godina ćete živjeti duplo gore nego prije pet godina - rekao je Đukanović.

Osim Ukrajine, Europa je dobila najveći udarac rata. Prema njegovim riječima, Amerika nije toliko osjetila posljedice rata.

"Problem je što to svi osjete. Inflacija hara cijelim svijetom. Globalni rast je opao. Imamo puno problema u logistici, a tko trpi? Opet najsiromašniji. Hrana koja postoji za siromašnu djecu u Jemenu ne može se dostaviti u Jemen zbog raznih logističkih i drugih problema. Globalizacija je uzela maha u posljednjih 30 do 40 godina. Ovo je treći val globalizacije. Počelo je nakon raspada Sovjetskog Saveza i ti su procesi uglavnom bili pozitivni. Činjenica je da je svjetski BDP porastao četiri do pet posto. Svijet se tada dizao. Mnogi su ljudi izašli iz krajnje bijede. Ponavljam kao papiga za Ujedinjene narode njihov plemeniti cilj okončanja ekstremnog siromaštva do 2030. To se, nažalost, neće ispuniti zbog svađe Rusa i Amerikanaca, a sada imamo i Kinu koja se diže - kaže Đukanović, prenosi Kurir.

Mnogi misle da Kina nije supersila

Prema njegovim riječima, mnogi smatraju da Kina nije supersila. Đukanović je objasnio da će upravo zbog toga Kina navodno morati reagirati i dokazati svijetu suprotno.

"Problem velikih sila je upravo to što su one epicentar tih problema. To je sada problem s Kinom jer svi ponavljaju da oni nisu super sila. To je kao da ste zezali mafijaša na ulici da on i nije baš glavni. Zatim on mora uzeti čekić i razbiti vas od batina jer je to njegov modus operandi. I sada Kina mora ući u rat. I to samo da bi se pokazala i da kažu: "Vidite da smo mi ovdje glavni". To je problem. Geopolitika je kao ulica, ponašaju se necivilizirano, mafijaški, međunarodno pravo je hrpa slova na papiru koja vrijedi samo za male i slabe zemlje, a apsolutno ne vrijedi za velike sile. Nemate pravo suditi Amerikancu i Rusu izvan granica Rusije i Amerike. Točka. Sada kažu: "Onda ga uhitite i vodite u Bruxelles". Pa bacit će atomsku bombu na Bruxelles. To je tako - kaže Đukanović.

Spomenuo je i potencijalna "nova žarišta". Opisao je kako to izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama iz ugla običnog građanina koji živi svoj život.

"Bit će novih žarišta, pogotovo ako to osjeti sila poput Rusije. Karakteristika velikih sila je da se može ratovati i živjeti normalno i da život ide dalje. Kada smo devedesetih odlučili ratovati, ovdje je bio potpuni kolaps, ekonomski, socijalni kolaps u svakom pogledu, onda vam je jasno da niste velika sila. Kad si mala država, brzo shvatiš da nisi velika sila. Živio sam u Americi dok su se oni borili na pet frontova i nikom ništa. Samo ako slučajno pročitate nešto u novinama na 12. stranici. Osim ako im nije svejedno i ne gurnu to na naslovnicu kao što svi sada guraju. Donbasa se nitko nije sjetio 2014., 2015. i 2016. godine, ali sada je Donbas na naslovnicama. To je propagandna mašinerija s obje strane. Pitanje je samo hoće li oni potpuno poludjeti i uvući nas u nekakvo čudo kao što je bio Drugi svjetski rat. I tada su svi mislili “neće mene” kad je Hitler krenuo na Poljsku. Nakon toga je nastao opći kaos i cijeli je svijet bio uvučen u rat. Nažalost taj treći svjetski rat će biti… Sve će biti komično u odnosu na to. Drugi svjetski rat će biti šetnja po proljetnoj kiši u odnosu na Treći svjetski rat - zaključio je Đukanović.