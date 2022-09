Ruska invazija na Ukrajinu ovog četvrtka ušla je u 204. dan. Stanje na terenu i dalje je jako teško i traju krvave bitke. Posljednjih dana u fokus je došla ukrajinska protuofenziva, koja je iznjedrila i uspjehe te su Ukrajinci oslobodili pojedine teritorije.

Srpski vojni analitičar Boško Jovanović povodom toga iznio je svoju procjenu situacije na istoku Ukrajine kojom je odlučio umiriti sve srpske rusofile.

"Iako se paničilo bez ikakvog razloga među Srbima da su Rusi ovakvi i onakvi, da ne znaju da ratuju. Rusi znaju ratovati, Ukrajinci ne znaju. Jer čak i da Ukrajina zauzme Belgorod i zauzme Kursk, Rusija nije izgubila rat. Ljudi moraju shvatiti da su Rusi sami spalili Moskvu 1812. pa su pobijedili Napoleona. Kutuzov je tada rekao: "Da bi Rusija živjela Moskva mora gorjeti". Znači Rusima nikakve žrtve nisu problem. Izgubili su milijun vojnika u bitci za Moskvu. Rusi mogu trpjeti, pa su trpjeli 900 dana gladi bez ikakvih sredstava u opsadi Lenjingrada. EU je trenutno Rusiju uspješno vratila u Sovjetski Savez. To je rađeno bez ikakvog plana sankcija Zapada i osnovni razlog za sankcije je zapadna bahatost.

Kao što su Rusi dopustili Nijemcima da dođu do Moskve, a onda pozvali jedince iz Sibira koje su bez problema odbacile 300 km dalje njemačke trupe, razvlačenjem ukrajinske vojske do ruske granice se otvara mogućnost da se s ruske teritorije gađa ukrajinska vojska i da se izvrši okruživanje ukrajinske vojske napadom na bokove. Pošto je ukrajinska vojska dosta blizu ruske teritorije, ruska kontraofenziva ne zahtijeva puno resursa, dok obrana linije koju drži Ukrajina zahtjeva dotur municije, opreme i svježe vojske. Rusi idu na vrlo prostu taktiku koju je smislio GRU da Ukrajinu ostave bez struje, vode, plina, pa Ukrajina može doći do Moskve, da je spali! Može da dođe do Vladivostoka, ali bez struje i vode Ukrajina ne može opstati. Mi smo za vrijeme bombardiranja imali struju zahvaljujući EPS-u i dobroj pripremi za taj rat. Mi smo se za razliku od Ukrajinaca pripremili za taj rat. E sad što se to nije završilo kako je trebalo, to je drugo pitanje.

Kad se može očekivati kontraofanziva

Ruska kontraofenziva će možda doći u studenom, prosincu, njima se ne žuri. Zelenskij je više puta izjavio da Zapad treba utjecati da se rat završi prije same zime, jer Ukrajinci neće moći preživjeti zimu, tako da se Rusi nemaju potrebe žuriti. Svi možemo da se sjetimo propagandnih filmova gdje Goebbels poziva Nijemce da skupe toplu odjeću i šalju je na istočni front. Wehrmacht je htio ratovati s Rusima ali se za zimu nije pripremio, pa je bilo bože svašta tko ratuje protiv Rusa, mada se ne pripremi za zimu. Tko je izdržao što su Rusi, izdržat će i sankcije Zapada, koje su ništa u odnosu na sankcije SRJ, pa smo i mi izdržali. Ne postoji ni jedan razlog za paniku kod rusofila. Krivi Rog ostavljen bez struje, polako jedan grad u Ukrajini GRU-ovski, ostaje bez infrastrukture. Strateški neće se zauzimati teritorij, nego će se ići na slamanje otpora, ali to je viša matematika za tastatura ratnike, a kad bi se svi razumjeli u strategiju i sve, vjerojatno ne bi postojali pravi stručnjaci", analizira Boško Jovanović.