Srpski tabloidi bliski vlasti i predsjedniku Aleksandru Vučiću često znaju imati živopisne naslove, ali čini se kako je sada Alo otišao korak dalje. Naime, objavili su tekst naslova: "Ustaša Plenković ne jede bombone i kifle: Jede samo medvjeđe i krvavo majmunsko meso, jer samo to prilički odraslim ustašama" (!?).

U tekstu u kojem Plenkovića nazivaju "ustaškim poglavnikom" zamjeraju mu što su hrvatski mediji s podsmjehom dočekali objavu o doručku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji se slikao kako doručkuje gumene bombone i kifle. "Mislim da sam jedini na svijetu koji za doručak jede kiflice i Haribo bombone", napisao je Vučić.

Alo sada piše kako su napisi hrvatskim medija o Vučićevom neobičnom doručku sramotni, te u nadrealnoj teoriji optužuju hrvatskog premijera da je organizirao cijeli taj napad na doručak srpskog predsjednika.

"Za to vrijeme ustaša Plenković sigurno ne jede kiflice i bombone - on jede samo medvjeđe i krvavo majmunsko meso, jer samo to priliči odraslim ustašama", piše Alo.

Bio je to drugi njihov gotovo identičan tekst na ovu temu u manje od dva sata razmaka. Prvo su objavili kako je "pomahnitali ustaša Plenković u očaju", da bi nešto kasnije dodali i dio s majmunskim mesom.