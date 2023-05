Srpski pisac Dušan Nedeljković komentirao je stravičnu pucnjavu koja se jutros dogodila u beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je ubijeno osmero djece i zaštitar. Njegov sin ide u ovu školu i pisac je kazao da je jutros probuđen s ovom groznom viješću, prenosi Kurir.

"Moj sin je bio učionicu ili dvije udalje od kabineta u kojem je taj dječak počeo pucati. Bilo je šokantno. Otišao sam u školu i prošao kordon policije, izveo sam sina iz škole i doveo ga kući", kazao je vidno potresen Dušan Nedeljković te iznio informacije o počinitelju masakra:

"Taj dječak je premješten na polugodištu iz jedne u drugu smjenu, i koliko znam bio je maltretiran od kolega. Bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na inzistiranje roditelja premješten je u drugu smjenu. Bio je miran, dobar učenik. Definitivno je bio miran i tih. Ja sam očajan. Nemojte me držati za riječ, ja vam pričam što sam čuo. Moj sin mi je to rekao i znam to iz dječjih priča. Mogu samo zanijemjeti. Čim je netko prebačen iz smjene možemo biti sigurni da je neki problem bio u pitanju."

'Sustav nije zakazao'

"Apeliram da činjenično govorimo o ovim teškim trenucima", rekao je danas na izvanrednoj konferenciji za medije srbijanski ministar obrazovanja Branko Ružić, a onda komentirao navode da je dječak koji je počinio masakr trpio vršnjačko nasilje:

"Sustav nije zakazao. Riječ je o posjeklini na usni do koje je došlo u privatnoj školi glume, koja nije u sustavu. Iz toga se ne može izvesti zaključak da je bilo potrebno dalje postupanje."