Srpski meteorolog Ivan Ristić rekao je za Kurir da sljedećeg tjedna stiže pravi afrički val i donijet će temperature do 37 stupnjeva, a krajem mjeseca čak i do 40 stupnjeva.

"Ljeto je uveliko počelo po svim kriterijima - meteorološkim, kalendarskim, ali i kada su vremenski uvjeti u pitanju. Imali smo prvi toplinski val, vrlo visoke temperature, ali i ljetnje pljuskove i oluje praćene nepogodama, kao i poplave", rekao je.

Kaže da početkom sljedećeg tjedna stiže nešto topliji zrak iz Afrike koji će donijeti novi toplinski val i dojam pravog ljetnjeg vremena, s maksimalnom temperaturom od 32°C do 37°C.

Stiže Lucifer

Prema njegovim riječima u drugoj polovici srpnja utjecaj afričkog anticiklona na vrijeme u Srbiji bit će sve jači.

"Ova jezgra vrućeg afričkog zraka, nazvana Lucifer, podići će temperaturu u našoj zemlji oko 20. srpnja i do 40°C, pa tih dana očekujemo pravu ljetnju žegu. Prema sadašnjim prognozama, Lucifer će na vremenske prilike u našoj zemlji utjecati do 26. srpnja, kada očekujemo i kraj tog toplinskog vala", ističe Ristić.

Istaknuo je da tamo gdje ima visokih temperatura i dosta vlage, postoji i rizik od nastanka vremenskih nepogoda.

"Sa porastom topline u atmosferi, raste i energija potrebna za razvoj olujnih ćelija, koje se mogu prostirati i do 10-15km u visinu. Ono što se događa je da, na samom kraju toplinskog vala, velika količina topline i vlage smješta u nižim slojevima atmosfere", dodao je.

Prema prognozi DHMZ-a, u većini krajeva Hrvatske sutra će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te nestabilno. Povremeno kiša te pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima već u noći i ujutro, a zatim i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Pljuskovi pritom lokalno mogu biti izraženi.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu prolazno i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 31 °C, u gorju malo niža.