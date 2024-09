Srpski glumac poznat po optužbama za silovanje, doživio nesreću u Beogradu: 'Bilo je strašno'

Srbijanski glumac i bivši srpski ministar kulture Branislav Lečić doživio je tešku prometnu nesreću jutros u Beogradu te je prebačen u bolnicu. Kurir piše da je tijekom vožnje ostao bez svijesti i udario u bankinu.

Drugi sudionici u prometu su mu priskočili u pomoć i pozvali Hitnu koja ga je prevezla u bolnicu.

"Bilo je strašno. Branislav je izgledao loše. Ovako nešto nisam dugo vidio. Dobro da je živ", kazao je svjedok nesreće.

U međuvremenu se oglasio sam Lečić navodeći da i dalje na pretragama na Hitnoj, ali da je dobro. "Dobro sam Bogu hvala, sve je sada u najboljem redu. Iz hitne su inzistirali da napravimo sve preglede. Još sam ovdje i dobro sam", kazao je.

Potvrdio je da je na trenutak izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu na mostu Gazela. "Trenutak nepažnje, bilo je i klizavo", zaključio je, prenosi Klix.ba.

Bivši ministar u Đinđićevoj vladi kojeg prate optužbe za silovanje

Osim brojnih uloga, Lečić je regionalnoj javnosti poznat i po optužbama za seksualno uznemiravanje i silovanje.

"Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić. To se dogodilo 7. svibnja 2012. godine. (…) To je bilo jako veliko mučenje. Psihološko, emotivno, fizičko i seksualno, u jednom trenutku nisam mogla govoriti, nisam mogla stajati, nisam mogla podići ruke. Onda me vratio kući. Poslije 4 dana smo imali predstavu zajedno", ispričala je prije nekoliko godina glumica Danijela Štajnfeld.

Lečić je tvrdio da se među njima nikad ništa neprofesionalno nije dogodilo te da je žrtva medijske hajke.

Te iste 2021. glumica Merima Isaković u velikoj ispovijesti za Nedeljnik do sitnih je detalja ispričala sve o kobnom susretu s kolegom Lečićem iz 1978. tijekom kojeg ju je, tvrdi, on seksualno napao i pokušao silovati. U to je vrijeme ona bila osamnaestogodišnja studentica na Fakultetu dramskih umjetnosti, a Lečić pet godina stariji kolega.

Zbog neugodnih iskustva s njim iz prošlosti, glumica Anđela Jovanović odbila je ulogu u seriji "Radio Mileva" jer je u projektu trebao sudjelovati i Lečić u ulozi čovjeka lažno optuženog za silovanje.

