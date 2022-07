Zloglasni Sretko Kalinić Zver, jedan od najopasnijih pripadnika srpskog podzemlja u protkelih dvadeset godina i glavni ubojica tamošnjeg Zemunskog klana, napisao je knjigu "Zemunski klan - Tko je tko" u kojoj je opisao neke likvidacije koje je počinio po zapovijedi vođe tog klana Dušana Spasojevića, piše beogradski Kurir. Među ostalima, u travnju 2000. godine Kalinić je likvidirap vođu Miljakovačkog klana, tada 37-godišnjeg Zorana Uskokovića Skoleta.

"Skoleta smo dugo pratili. Kada se vratio s nekog puta, vozio je neku "blindu", američki džip, pa smo morali uzeti zolje, da mu je*emo mamu, i njemu i njegovoj "blindi". Jedini način da se likvidira bio je "zoksom", kad stoji na semaforu ili kada ide 20 na sat. Deset puta sam razvlačio "zoksa" na Košutnjaku i Bežaniji, gdje je obično prolazio, ali baš kad sam ga čekao, nije ga bilo. Jedino je na tim mjestima bilo sigurno da neće stradati nitko nedužan", napisao je Kalinić u svojoj knjizi.

'Na jednoj krivini ispalio sam nekoliko komada u Skoleta'

"Predlagao sam Dušanu da uskočim Skoletu u kuću u kojoj je boravio s osiguranjem. Uopće me nije zanimalo koliko ih je unutra, jedino mi je bilo važno obaviti zadatak. Međutim, Dušan nije dao. Bojao se da ću nastradati", dodao je.

O istoj je likvidaciji dalje napisao: "Počeo je (Skole) voziti običan Audi A4. Odmah smo sjeli u naš "borbenjak" - Audi 200. Dušan je vozio luđački dobro. Od garaže na Novom Beogradu do Vidikovca stigli smo jako brzo. Skole je s odiguranjem bio u trgovačkom centru na Vidikovcu. Kada je izašao, sreli smo se na prvom raskršću. Odmah sam sje*ao onog straga iz osiguranja, a Skoleta ranio. Skoletov vozač je odmah krenuo, ali mi smo bili okrenuti na kontrastranu, prema Banovom brdu, a Skole prema Ibarskoj magistrali. Brzo smo ih stigli. Imali smo jači i brži automobil. Na jednoj krivini ispalio sam nekoliko komada u Skoleta i završio njegovu pohlepnu i pokvarenu karijeru. Priča se da smo jurili Skoleta 15 minuta, ali to nije istina. Trajalo je najviše minut i pol", detaljno je opisao likvidaciju iz 2000. godine.

Za starog vođu zemusnkog klana, Jovana Guzijana Cunera, napisao je da ga je ubio u listopadu 2002. godine samo zato jer su se ostali bojali učiniti to.

"Derpe Glavati Simović je svakoga dana dosađivao Dušanu pričom kako će ih Cuner navodno sve pobiti, pa je na kraju Dušan odlučio likvidirati ga. Tog dana Cuner je bio u svome golfu na novosadskoj autocesti, a ja sam ga s Kumom i Bagzijem čekao kod kvantaške tržnice ispod nadvožnjaka. Dali smo pun gas čim smo ga vidjeli. Završili smo Cunera i suvozača, a onaj treći, koji je bio straga, preživio je nemoguće", opisao je Kalinić ovo ubojstvo.

'Uperio sam kalaš u njih, ali nikad ne bih pucao u policiju'

No, prilikom te likvidacije Kalinić je imao problema s policijom

"Tamo se zatekla i murija, prometni policajci, koji su krenuli za nama. Izvukao sam se na zadnji prozor, okrenuo "kalaš" (kalašnjikov) prema njima pa su odmah skrenuli u prvu ulicu, iako nikada ne bih pucao u policiju", priznao je.

Jedno od najbizarnijih svjedočanstava u njegovoj knjizi svakako je opis ubojstva Sredoja Šljukića Šljuke, vođe Zvezdarskog klana, u rujnu 2002. godine. Priznao je da čak nije ni znao motiv tog zločina.

"Govore da je Dušan iz straha naredio Šljukino ubojstvo, a ja se ne sježam zašto. Nije iz straha. Zaboravio sam pravi razlog. Mislim da je to bilo zbog kompleksa jer je Šljuka imao pratnju od pet automobila. Sjećam se da je govorio: "Što će njemu tolika pratnja, koga se on boji? Sigurno nešto planira. Šljuku smo kasnije dočekali na autocesti za Niš. Vozio je skroz u lijevoj traci. Približavali smo mu se velikom brzinom, oko 200 na sat. Dušanov "lizoguz" Bagzi mu je više puta blicao da se skloni. Šljuka je to isprva ignorirao, ali se na kraju sklonio udesno i tu je završio karijeru", opisao je Kalinić.