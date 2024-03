Iako se i prije znalo da će 2024. biti "godina globalnih izbora", pokazalo se da će većina svijeta izaći na biračka mjesta. U Rusiji su upravo u tijeku predsjednički izbori na kojima je pobjednik već poznat - Vladimir Putin. U lipnju bi članice Europske unije trebali glasovati za Europski parlament, a Amerikanci najesen za novog stanara Bijele kuće.

Građani Hrvatske prvi će put u povijesti izaći na izbore na radni dan, 17. travnja, koji će po svemu sudeći biti proglašen neradnim danom. Analitičari smatraju da je po prvi put moguće napraviti i široku koaliciju, a HDZ postati oporba u Saboru. U Srbiji ništa novo - dapače, novi su izbori početkom lipnja. Ponavljaju se izbori za grad Beograd, a ujedno se održavaju i redovni lokalni izbori u velikim gradovima poput Niša i Novog Sada, te u još oko 80 gradova i općina. Europska unija i međunarodna zajednica očekuju provedbu preporuka ODIHR-a (Office for Democratic Institutions OSCE) kako bi se spriječile mnoge nepravilnosti, poput dovođenja birača iz Crne Gore i BiH koji su imali fiktivna prebivališta u Beogradu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinar i kolumnist Nenad Kulačin smatra da će vladajuća koalicija u Srbiji "pokušati izbjeći sređivanje biračkog popisa i provedbu preporuka ODIHR-a": "Vučić je stari radikal, koji jedva dolazi k sebi da svojim ponašanjem, izjavama i postupcima izravno pomaže nacionalistima u Hrvatskoj. Teško je vjerovati da je Plenković toliko opterećen Srbijom, kao što je Vučić opterećen Hrvatskom. S Vučićem, to je već devedesetih bilo u nekakvoj patologiji, a sve te godine, a nije ih malo, samo su mu kvarile 'kliničku sliku", kaže Kulačin.

"Jasno je da Vučić ima kompleks kada je Hrvatska u pitanju i to više nego uspješno prenosi na cijeli narod. Jako mu je važno da Srbija bude uspješnija na bilo kojem polju, ali ove godine nešto ne ide Hrvati su potopljeni Srbima u 'srpskom' sportu - vaterpolu, a u prognozama za Eurosong Hrvatska je, prema kladionicama, na prvom mjestu, a Srbija tek na 22. Šalu na stranu, nikad nisam primijetio da je HDZ pomogao Vučiću da ostvari bolji rezultat na izborima. S HDZ-om ili bez njega Vučić je razvio takav izborni inženjering da rezultat glasanja ovisi samo o njemu. Iz potrebe da bude važan Vučić kad god i gdje god može ima potrebu dizati tenzije između dviju država koje dovode do građanskih opcija u Hrvatskoj bit će u startu u zaostatku. Hrvatskoj bi bilo puno pametnije ne opterećivati ​​se previše izjavama iz Srbije jer Jedino što se od Vučića može naučiti je kako premještati i uvoziti birače", dodaje Kulačin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naim Leo Beširi, direktor Instituta za europske poslove iz Beograda, također smatra da će se vlasti u Srbiji oduprijeti provedbi preporuka iz dokumenta ODIHR-a: "Vlada u Srbiji nema namjeru suštinski provoditi preporuke ODIHR-a, jer da je htjela, mogla je to učiniti nakon izvještaja iz 2014., 2016., 2017., 2020. i 2022. godine. Kako u pet izbornih ciklusa, to nije učinila, nije napravila bitniji iskorak u očuvanju stečenih slobodnih izbora. Nakon diktatorskog režima Slobodana Miloševića, nema naznaka da bi to mogla učiniti ni nakon šestog izvješća. Nakon prosinačkih izbora, takva se vlast ne libi masovno zlorabiti državnih institucija za progon oporbe, nezavisnih medija, predstavnika civilnog društva i općenito slobodnomislećih ljudi. Posljednje izvješće također jasno pokazuje kupnju glasova, pritisak na birače, prijetnje i organizirano kršenje zakona od strane vladajuće većine. Problemi su toliko ukorijenjeni i duboko ukorijenjeno da je samo pitanje vremena kada će se borba iz kontroliranih i nereagirajućih institucija preseliti na ulicu jer je jasno kao dan da su prošli izbori pokradeni, i to ne da se 'kraduckal', nego je kako kaže bivši ministar Velimir Ilić, ukradeno na veliko", kaže Beširi.

Nije tajna da Zagreb i Beograd gledaju put Washingtona i Bijele kuće te očekuju povratak Donalda Trumpa, vjerojatno omiljenog američkog predsjednika i HDZ-u i SNS-u. Prije nekoliko dana ugledni američki list "New York Times" objavio je članak u kojem stoji da Trumpov zet i bivši savjetnik u Bijeloj kući Jared Kushner preko svoje investicijske tvrtke planira ulaganja u Albaniju i Srbiju. U Beogradu je planirana izgradnja luksuznog kompleksa s više od tisuću stanova, trgovačkim centrom, parkom i muzejom, u samom centru, na mjestu nekadašnje zgrade Generalštaba Jugoslavije. Zgrada je potpuno uništena tijekom bombardiranja NATO saveza 1999. godine i od tada ova lokacija nije uspjela pronaći kupca, iako je riječ o jednom od najskupljih građevinskih zemljišta u Beogradu i Srbiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se 'uhvatio' tablica kao Vučić pa pohvalio: 'Evo da vidite gdje je Hrvatska, a gdje su drugi'