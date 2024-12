Panika u Srbiji, dijelovi zemlje na udaru opasnog vremena: 'Osigurajte zalihe hrane i lijekova'

Predstojeći hladan val koji najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije bit će potencijalno opasan i za zdravlje, upozorava Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Vremenske prilike mogu biti opasne i 26. i 27 prosinca Srbije i u drugim krajevima. "Batut" navodi i da će 31. prosinca i 1. siječnja vrijeme biti potencijalno opasno i u Beogradu, javlja Blic.

RHMZ Srbije je izdao upozorenje na jake snježne oborine do 25. prosinca u brojnim dijelovima. Na planinama može biti i preko 50 cm novog snijega. Snijeg će padati i u ostalim krajevima Srbije. "Na području Beograda od danas popodne do sutra navečer u nižim dijelovima grada stvaranje snježnog pokrivača visine od 15 do 20 cm, a u višim dijelovima Beograda i oko 30 cm novog snijega", navodi se.

Kako navodi srpski Institut "Batut", treba:

Treba nastaviti sa informiranjem o očekivanim meteorološkim uvjetima

Osigurati zalihe hrane i lijekova unaprijed

Nastaviti redovan kontakt a osobama za koje se zna da su potencijalno ugrožene od djelovanja hladnoće

Treba uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima

Stižu SMS-ovi građanima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas je izdao hitno meteorološko upozorenje i to je prvi put u Srbiji da se građani putem SMS poruke upozoravaju na moguće nepogode. Poruka će stići ljudima iz ugroženih krajeva Srbije. Ova vrsta SMS-a stizat će samo na tačno određenu lokaciju, koja će biti pogođena nekom nepogodom, javlja Telegraf.rs.

U poruci piše: "Izdato je upozorenje na jake snježne oborine od 23. do 25. 12. 2024. Budite na oprezu i pratite instrukcije nadležnih organa. Više na: upozorenje.mup.gov.rs", piše u SMS porukama koje RHMZ šalje građanima.

