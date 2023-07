Porasle su cijene voća i povrća na tržnicama u Srbiji u odnosu na prošlu godinu iako je kupovna moć kupaca slabija, prenosi Kurir u članku koji naglašava da cijene mogu čovjeku zavrtiti u glavi. Uglavnom se kupuje sezonsko voće, no ne baš velike količine - po pola kilograma ili kilogram. Vjeruje se da je na rast cijena utjecao period suše.

"Kada sam vidjela da je cijena mlade mrkve preko 1,70 eura šokirala sam se. Slično je i sa ostalim voćem i povrćem. Nekada smo za 8,50 eura mogli kupiti pune vrećice na tržnici, sada puno manje", kazala je Vesna Polomac iz Čačka

Osim mrkve, na tržnicama se može pronaći i drugo povrće, ali i voće. Tako se, primjerice, kilogram rajčice može kupiti po cijeni od 0,85 do 1,70 eura. Kilogram nektarina košta oko 1 euro, dok su breskve skuplje za oko 30 centi od nektarina. Maline i dalje nose titulu najskuplje voćke, a onima kojima su potrebne morat će izdvojiti i do oko 3,40 eura po kilogamu. Sezona višanja polako prolazi pa se one mogu naći i po cijeni od 1,11 eura po kilogramu.

Proizvođačima otkupna cijena mala, a kupcima velika

Gospođa Vera Robajac već godinama ima štand na tržnici u Čačku. Da je ljudi je sve manje i da osjeti se nestašica, prmijetila je i ova trgovkinja. Uglavnom se kupuje ono što se mora, dodaje, no bez obzira na to, trgovci se trude svojim kupcima ponuditi samo kvalitetne proizvode.

"Netko ima svoje voćnjake i njive, netko robu otkupljuje od proizvođača. S obzirom na ulaganja u poljoprivredu proizvođaču je otkupna cijena mala, a kupcu kada ponudite velika", objašnjava Vesna Polomac.

Dok cijene u susjedstvu rastu, može se primijetiti da ni kod nas stanje nije ništa bolje. "Hrvatska je rekorder kad su u pitanju poskupljenja u odnosu na prošlu godinu. Tamošnje cijene sezonskog voća i povrća skočile su od 80, pa čak i do 100 posto", piše Kurir.