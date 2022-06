Srpski državljani masovno kupuju stanove u Grčkoj, a neki neki čak i po nekoliko nekretnina, javlja Kurir.

Kako navode, kvadrati u Grčkoj nerijetko su i za trećinu jeftiniji nego u Beogradu. Za stan u Paraliji od 45 kvadrata na 500 metara od plaže trebate izdvojiti 45.000 eura, dok bi, usporedbe radi, nekretnina po toj kvadraturi i prosječnoj cijeni u Beogradu koštala čak 75.600 eura. Ljubitelji grčkog mora i kopna ne kupuju stanove samo za sebe i svoje godišnji, već ih jedan dio kupuje s namjerom da ih iznajmljuju.

Prema podacima portala Grčkainfo, a koji se poziva na Panhelensku mreža agenata za nekretnine, u kontinentalnoj Grčkoj, u većini primorskih područja, ulaganja u kupovinu nekretnine za odmor od 85 do 100 kvadrata ne prelaze od 120.000 do 150.000 eura. Cijene nekretnina u Grčkoj su izrazito povoljne, pa na pojedinim stranicama ima nekretnina do 50.000 eura.

U centru Soluna, primjerice, u prizemlju stan od 35 kvadrata košta 35.000 eura, a u mjestu Nea Potidea prodaje se stan od 39 kvadrata za 42.000 eura.

Povećana potražnja

Da je su posljednje vrijeme povećana potražnja Srba za nekretninama u Grčkoj, potvrdio je za Kurir agent za nekretnine Milić Đoković.

"Vjerojatno je jedan od razloga taj što su nekretnine jeftinije u odnosu na Beograd. Grčke se svi sjete negdje u travnju, svibnju, dok recimo preko zime bude aktualna Slovenija. Ljudi koriste te stanove za odlazak na odmor tijekom godine, ali i za najam", kazao je ovaj agent dodajući da to sa sobom vuče dodatne troškove ako ne boravite često tamo.

"Nije problem kupiti stan u Grčkoj ili u bilo kojem gradu na svijetu, problem su troškovi koji idu uz to, bankarske usluge i skriveni porezi, a sve to treba provjeriti prije same odluke o kupovini nekretnine. Iako su kvadrati tamo jeftiniji nego kod nas, troškovi su dosta skuplji", kazao je.

"Zbog toga savjetujem svakome tko može i tko ima u planu kupovinu u nekoj od zemalja, pa i u Grčkoj, da prati lokalnu poreznu politiku, jer tamo gdje ne živite plaćate 100 posto poreza, dok tamo gdje boravite plaćate 50 posto, a postoji razlika i u plaćanju struje i ostalih troškova. Ono što kupci možda ne obrate pažnju je da postoji razlika između poslovnih apartmana i stanova, jer ni za njih troškovi nisu isti", dodao je.

Naveo je da u Beogradu sa svim općinama prosječna cijena kvadrata stana 1680 eura, dok je realna cijena negde oko 2000 eura po kvadratu. "Što se tiče novogradnje, prosječna cijena je oko 2500, 2600 eura, starogradnja se kreće oko 1800 eura", kaže Đoković.