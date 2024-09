Susjedi uznemireni: 'Srbi gledaju u hrvatsku obalu Dunava i strepe'

I Srbi strahuju od visokog vodostaja dok traju poplave diljem Europe. Tamošnji hidrometeorološki zavod već je izdao upozorenje da će narednih dana vodostaji rasti, a već u četvrtak vodena bujica mogla bi prijeći granicu redovne obrane od poplave kod Bezdana, dok je sljedeći na udaru Apatin.

Najgore bi kod Bezdana moglo bit 25. rujna, a stanje bi moglo biti kritično i u Novom Sadu sljedeći tjedan. Prema pisanju portala Blic.rs u članku s naslovom "Srbi gledaju u hrvatsku obalu Dunava i srepe", ljudi koji šeću uz Dunav uočili su posječena stabla na hrvatskoj strani rijeke te ih to, piše srpski medij, čudi i uznemiruje.

Ljudi strahuju, navodi izvor, da će ti balvani zakrčiti vodene puteve ili oštetiti objekte na obali ako dođe do poplave.

"Voda ima strašnu ćud i nepredvidiva je. U slučaju iznenadnog porasta vodostaja, rijeka bi lako mogla odnijeti balvane, a to bi vjerojatno dovelo do problema. Postavlja se pitanje - jesu li poduzete sve mjere zaštite da bi se spriječila potencijalna šteta ako dođe do poplava, pa sve to odnese voda", rekao je jedan stanovnik Apatina.

Iz Općine Apatin u srijedu je stigla obavijest građanima da se očekuje rast vodostaja i da podignu svoju imovinu da bi se smanjila šteta u slučaju prelijevanja vode.

