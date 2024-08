Znakovi velike razmjene zatvorenika između Rusije i Bjelorusije s jedne strane, odnosno Sjedinjenih Država, Njemačke, Slovenije i Britanije s druge strane umnožili su se u četvrtak, ali nije bilo službene potvrde moguće najveće razmjene od hladnog rata, javlja Reuters.

Fox News je izvijestio da bi se zatvoreni novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich trebao vratiti u Sjedinjene Države u sklopu razmjene zatvorenika koja bi se mogla dogoditi kasnije u četvrtak. Stranica za praćenje letova Flightradar24 pokazala je da je specijalni zrakoplov ruske vlade korišten za prethodnu razmjenu zarobljenika, u kojoj su sudjelovale Sjedinjene Države i Rusija, odletio iz Moskve u rusku eksklavu Kalinjingrad koja graniči s Litvom i Poljskom prije nego što se vratio u rusku prijestolnicu.

Pervij Otdel (Prvi odjel), udruga specijalizirana za obranu ljudi u ruskim slučajevima izdaje i špijunaže, rekla je da bi let mogao značiti da se na poljskoj granici dogodila razmjena zarobljenika, iako Reuters to nije mogao potvrditi. Paul Whelan, bivši američki marinac i Vladimir Kara-Murza, rusko-britanski disident, obojica zatvoreni u Rusiji, iznenada su nestali. To su dan ranije potvrdili njihovi rodvjetnici dan ranije, nakon što je najmanje sedam ruskih disidenata neočekivano premješteno iz svojih zatvora.

U četvrtak su objavljena nepotvrđena izvješća ruskih medija da je još jedan disident, oporbeni aktivist Vadim Ostanin, prebačen iz sibirskog zatvora u Moskvu. Internetski ruski medij "Agenstvo" izvijestio je da je najmanje šest specijalnih zrakoplova ruske vlade letjelo posljednjih dana u i iz regija u kojima se nalaze zatvori u kojima drže disidente. U međuvremenu, odvjetnik Alexandera Vinika, Rusa zatočenog u Sjedinjenim Državama, odbio je u srijedu državnoj novinskoj agenciji RIA potvrditi gdje se njegov klijent nalazi "dok se ne izvrši razmjena".

RIA je također izvijestila da su četiri Rusa zatvorena u Sjedinjenim Državama nestala iz baze podataka zatvorenika koju vodi američki Savezni ured za zatvore. Navela je da su to Vinik, Maksim Marčenko, Vadim Konoščenok i Vladislav Kljušin. SAD također drži još najmanje dvojicu ruskih državljana, Vladimira Dunajeva i Romana Seleznjova, osuđenih za ozbiljne kibernetičke zločine, koji bi također mogli biti uključeni.

Kremlj je odbio reći sprema li se razmjena, kao i rusko veleposlanstvo u Washingtonu, a nije bilo ni komentara zapadnih zemalja. Takve razmjene obično su obavijene velom tajne dok se ne dogode. Disidenti unutar Rusije čiji pristaše kažu da im je rečeno da su iznenada premješteni posljednjih dana uključuju oporbenog političara Ilju Jašina, borca ​​za ljudska prava Olega Orlova i Danila Krinarija, koji je osuđen za tajnu suradnju sa stranim vladama.

Među ostalima koji su iznenada nestali u zatvorskom sustavu su njemačko-ruski državljanin Kevin Lik, osuđen za izdaju, oporbene aktivistice Lilija Čaniševa i Ksenija Fadejeva te antiratni umjetnik Saša Skočilenko. Ivan Pavlov, istaknuti ruski odvjetnik za ljudska prava koji sada živi u Pragu i koji je osnovao Pervij Otdel.

Zapad smatra zatočenike političkim zatvorenicima

Na Zapadu, vlade i aktivisti na disidente gledaju kao na nepravedno zatočene političke zatvorenike. Sve ih je, iz različitih razloga, Moskva označila kao opasne ekstremiste. Očekuje se da će razmjena uključiti i dva novinara.

Dana 19. srpnja Gershkovich je neuobičajeno brzo osuđen zbog optužbi za špijunažu koje on poriče. Izrečeno mu je 16 godina zatvora, a Rusija je već potvrdila razgovore o njegovoj mogućoj razmjeni. Alsu Kurmaševa, rusko-američka novinarka za Radio Free Europe/Radio Liberty koji financira SAD, također je osuđena na tajnom suđenju istog dana i izrečena joj je kazna od 6 i pol godina zatvora. Bila je optužena za širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci. Ona negira krivnju.

Ostali američki državljani iza rešetaka u Rusiji uključuju bivšeg učitelja Marca Fogela, osuđenog za posjedovanje marihuane, koju je, kako je rekao, koristio iz medicinskih razloga. U međuvremenu, u Bjelorusiji, predsjednik Aleksandar Lukašenko, bliski Putinov saveznik, u utorak je pomilovao Rica Kriegera, Nijemca osuđenog na smrt zbog optužbi za terorizam, opet u neuobičajenoj žurbi i uz izvještavanje državnih medija.

Među onima za koje je Moskva dala do znanja da ih želi je Vadim Krasikov, Rus koji u Njemačkoj služi doživotnu kaznu zbog ubojstva čečensko-gruzijskog disidenta u egzilu u berlinskom parku. Slovenski sud osudio je u srijedu dvojicu Rusa na kaznu zatvora koju su već odslužili zbog špijunaže i korištenja lažnog identiteta te je rekao da će biti deportirani, izvijestila je državna novinska agencija STA, potez za koji je slovenski TV kanal rekao da je dio šire razmjene. Reuters to nije mogao neovisno potvrditi.

