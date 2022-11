Visoki američki dužnosnik tvrdi kako je Rusija pokušala testirati zastrašujući nuklearni torpedo nazvan Poseidon. No, kako se navodi, čini se da su Putinovi 'izvršitelji' naišli na tehnički problem dok su trebali izvršiti jezivo testiranje u Arktičkom moru, javlja The Sun. Belgorod, Putinova monstruozna nuklearna podmornica, navodno je bila među ratnim brodovima koji su trebali sudjelovati u testiranjima

Američki visoki dužnosnik rekao je za CNN da su njihove obavještajne službe primijetile ruske vojne brodove kako se pripremaju za moguće testiranje novog nuklearnog torpeda. No, prošli tjedan uočili su kako ruski ratni brodovi iznenada napuštaju zonu testiranja i vraćaju se u luku. Amerikanci vjeruju da su Putinove pristaše naišle na tehničke poteškoće. Upozoravaju kako bi Moskva mogla ponovno pokušati testirati torpedo, no vode Arktičkog mora uskoro će biti prekrivene ledom.

'Ovo se može promatrati kao dio šire slike'

"Ovo se može promatrati kao dio šire slike i nedavne vojne prakse Rusije, slanja loše obučenih i nedovoljno opremljenih trupa u Ukrajinu. "Ruska vojna industrija prolazi kroz teška vremena, a također možemo vidjeti da zapadne sankcije na visokotehnološku vojnu robu imaju učinka i moraju se nastaviti", kazao je zapadni diplomat za CNN.

Podsjetimo, prije 20-ak dana, Valerij Solovej, bivši profesor na prestižnom moskovskom Institutu za međunarodne odnose, školi za obuku špijuna i diplomata, kazao je da su na identičan način prekinuta već dva nuklearna testiranja .

"Putinova odluka o uporabi taktičkog nuklearnog oružja [u sukobu u Ukrajini] bez sumnje bi naišla na otpor. Ne znam koliko će taj otpor biti učinkovit, ali ću navesti da su nuklearni testovi trebali biti održani u posljednja dva tjedna. Jedan u Barentsovom moru, pod vodom, a drugi pod zemljom, u regiji Arkhangelsk. Oba puta testovi nisu održani. Razlog je taj što je prije lansiranja, ili točnije, prije uporabe taktičkog nuklearnog oružja, potrebno osigurati da je to oružje u potpunosti operativno. Dakle, moraju biti testirani", kazao je Solovej.

"Predsjednik je dobio izvješća da je došlo do izvanredne situacije, da nije uspjelo, implicirajući na tehničke nedostatke. Ali, stvar je u tome da je jednom nesreća, dvaput slučajnost, ali ako i treći testovi završe na isti način, bez ičega, to će izgledati kao sabotaža… Neispunjavanje zapovijedi glavnog zapovjednika. To bi ukazalo na 'raspad Putinovog autoriteta, ruske izvršne vlasti", rekao je Solovej.

Belgorod 'uhvaćen' svega 400 km od granice NATO-a

Posljednje informacije o mogućem neuspjelom testiranju Poseidona, dolaze samo nekoliko tjedana nakon što su nove slike sugerirale da Putinova podmornica 'ubojica gradova' naoružana torpedima 'dronova apokalipse' vreba samo 435 kilometara od granice NATO-a.

Zloglasni Belgorod primijećen je usidren u luci u Severodvinsku, blizu ruskog Arktika, u onome što se smatra još jednim od Putinovih jezivih upozorenja Zapadu. Moćni K-329 Belgorod navodno može izazvati radioaktivne tsunamije i izbrisati neprijateljske obale svojim podvodnim torpedom Poseidon.

'Ubojica gradova' može nositi osam Poseidona, a svaki od njih može pokrenuti Armagedon

I dok tiranin nastavlja svoju invaziju na Ukrajinu, postoje strahovi da je ruski golemi nuklearni torpedo pripremljen i spreman. Ranije ove godine pisalo se kako je ruska mornarica nakon uspješnih ispitivanja preuzela podmornicu 'ubojicu gradova' - koja je sa 185 metara najduža podmornica ikada izgrađena na svijetu. Detalji ove podmornice dugo su bili strogo čuvana ruska tajna. Čudovišna podmornica, koja je prethodno hvaljena kao oružje koje mijenja igru i odnos snaga za Putinovu mornaricu, može nositi do osam Poseidona, a svaki je dugačak 24 metra, koji su spremni za pokretanje Armagedona.

Prvi put najavljen 2015. godine, neki su mislili da se Poseidon neće ostvariti, ali je potiho krenuo na more prvi put prošle godine usred prijetnji da će potopiti britanske i američke ratne brodove u Crnom moru. Navodno je u razvoju od prije raspada Sovjetskog Saveza. Revolucionarni dizajn, temeljen na podmornicama s krstarećim projektilima klase Oscar II, opsežno je modificiran kako bi se specijalizirao za tajne misije.

Podmornica je napravljena tako da ima ogromnu duljinu kako bi mogla nositi razorna torpeda Poseidon s nuklearnim bojevim glavama koja su vođena umjetnom inteligencijom. Putin je prethodno obećao da će upotrijebiti "svaka sredstva" za obranu četiri ukrajinske regije pripojene Rusiji, ali je posljednjih tjedana vidio kako njegove snage gube od Ukrajinaca na prvoj crti bojišta. Kao rezultat toga, članice NATO-a strahuju da bi Belgorod uskoro mogao postati realna opcija jer ruske trupe nastavljaju trpjeti poniženja u ukrajinskom ratu.