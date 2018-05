SPIDERMAN IZ MALIJA ZADIVIO FRANCUSKU: Hrabri izbjeglica spasio dječaka (4) koji je visio s balkona

‘Rekao mi je da je prije nekoliko mjeseci stigao iz Malija, želeći ovdje izgraditi svoj život. Odgovorila sam mu da je njegova herojska gesta primjer svim građanima Pariza.’

Migrant iz Malija proglašen je junakom nakon što je u Parizu spasio malenog dječaka koji je visio s četvrtog kata zgrade, javlja BBC.

‘Nisam razmišljao, odmah sam ga krenuo spasiti’

Video snimka na kojoj se vidi kako Mamoudou Gassama spašava dječačića ubrzo je postala viralna. U manje od minute je skočio s jednog balkona na drugi i zgrabio četverogodišnjaka dok ga je drugi susjed držao da ne padne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Gassamu u Elizejsku palaču kako bi mu osobno zahvalio na spašavanju dječaka. Sve se dogodilo u subotu navečer u jednoj ulici na sjeveru Pariza. Gassama je rekao da je slučajno prolazio tamo kad je vidio kako se ispred zgrade okupilo mnoštvo. ‘Nisam uopće razmišljao, samo sam ga krenuo spašavati’, rekao je Gassama za francusku televiziju BFMTV.

Enfant sauvé à Paris: "J'ai réussi à attraper le balcon, et Dieu merci, je l'ai sauvé ", témoigne le héros pic.twitter.com/dI9ALB5JWc — BFM Paris (@BFMParis) May 27, 2018

‘Podržat ćemo ga u tome da si izgradi život u Francuskoj’

‘Kad sam ga uzeo u ruke, obratio sam mu se i pitao ga zašto je to učinio, no nije mi odgovorio’, rekao je. Pariški vatrogasci ubrzo su stigli na mjesto događaja, no dječak je tada već bio spašen. ‘Srećom, postojao je netko u dobroj fizičkoj kondiciji i dovoljno hrabar da bi spasio dječaka’, rekli su vatrogasci za AFP. Lokalne vlasti su priopćile da dječakovi roditelji u vrijeme kad se ovaj incident dogodio nisu bili kod kuće. Policija je ispitala njegovog oca zbog toga što je dijete ostavio bez nadzora, a majka toga dana nije bila u Parizu. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo pohvalila je junaštvo ovog 22-godišnjaka i rekla da ga je i sama nazvala i zahvalila mu. Nazvala ga je ‘Spidermanom pariškog 18. okruga’.

‘Čestitke Mamoudou Gassami za njegovu hrabrost i na tome što je spasio život djeteta’, napisala je Hidalgo na Twitteru.

‘Rekao mi je da je prije nekoliko mjeseci stigao iz Malija, želeći ovdje izgraditi svoj život. Odgovorila sam mu da je njegova herojska gesta primjer svim građanima Pariza, te d aće ga Pariz sasvim sigurno podržati u naporima da se smjesti u Francuskoj’, dodala je gradonačelnica Pariza.