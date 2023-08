Jeleni su savršeni domaćini za stalne mutacije virusa jer se kod njih on puno bolje razmnožava. Čini se da virus može preći s jelena na čovjeka, a prema analizama najmanje 30 infekcija u jelene unijeli su ljudi, piše U.S. News. A varijante koronavirusa tri puta brže se razvijaju kod jelena, nego što je to slučaj kod ljudi.

"Općenito govorimo o prijenosu među vrstama kao o rijetkom događaju, ali ovo nije bilo veliko uzorkovanje i uspjeli smo dokumentirati 30 prelijevanja. Čini se da se prilično lako kreće između ljudi i životinja”, rekao je suautor Andrew Bowman, izvanredni profesor veterinarske preventivne medicine na Državnom sveučilištu Ohio u Columbusu.

Znanstvenici su, naime, prikupili više od 1500 briseva nosa jelena u razdoblju od studenog 2021. do ožujka 2022. godine. Više od 10 posto tih uzoraka bilo je pozitivno na koronavirus, a znanstvenici su uspjeli pronaći barem jedan pozitivan slučaj u 59 posto zemalja u kojima je obavljeno testiranje.

U jelenima pronašli varijante virusa Alphu i Deltu

“I sve je više dokaza da ga ljudi mogu dobiti od jelena — što nije radikalno iznenađujuće”, rekao je Bowman. Kruženje virusa među jelenima, moglo bi doći do širenja i na druge divlje životinje, ali i na stoku. Bowman i ostali znanstvenici proučavali su pa izvijestili o pronalasku infekcija kod bjelorepih jelena na devet lokacija u Ohiju krajem 2021. godine.

"Proširili smo se diljem Ohija da vidimo je li ovo lokalizirani problem - i nalazimo ga na mnogo mjesta, tako da to nije samo lokalizirani događaj", rekao je Bowman. “Neka od razmišljanja bila su da je to možda samo u urbanim jelenima jer su u bližem kontaktu s ljudima. Ali u ruralnim dijelovima države nalazimo mnogo pozitivnih jelena”, dodao je znanstvenik.

Studija je također otkrila antitijela na koronavirus u uzorcima krvi iz prethodnih infekcija, a zaključili su i da je oko 23,5 posto jelena u jednom trenutku bilo zaraženo. Znanstvenici su pronašli poznate varijante virusa - Delta i Alpha. Ta varijanta virusa Delta odgovarala je virusu koji je u tom trenutku pronađen kod ljudi.

Cijepljenje je pomoglo sibirskim hrčcima

"Vjerojatno postoji komponenta vremena u onome što smo pronašli - bili smo blizu kraja vrha Delte kod ljudi, a zatim vidimo puno Delte kod jelena", rekao je Bowman. “Ali bili smo daleko od zadnje detekcije alfe kod ljudi. Dakle, ideja da jeleni drže loze koje su u međuvremenu izumrle kod ljudi je nešto zbog čega smo bili zabrinuti", objasnio je znanstvenik.

Ipak, cijepljenje će pomoći ljudima suzbiti koronavirus jer su autori studije primijetili da cijepljeni sibirski hrčci nisu obolijevali od infekcije od jelenskih varijanti kao oni necijepljeni. Znnstvenici očekuju da bi se varijante koje se nalaze u jelenima mogle početi mijenjati.

“Ne samo da se jeleni zaraze i održavaju SARS-CoV-2, već je stopa promjena ubrzana kod jelena – potencijalno daleko od onoga što je zarazilo ljude”, rekao je Bowman.

Do sada nije došlo do prijenosa zaraze s jelena na ljude, čak ni kod 30 milijuna jelena koji slobodno šeću u Sjedinjenim Državama. Vrlo je vjerojatno da će virus nastaviti kružiti među jelenima.

"Ako se ova putanja nastavi godinama i imamo virus koji se prilagodi jelenu, postaje li to put do drugih životinja domaćina, divljih ili domaćih? Jednostavno ne znamo”, zaključio je Andrew Bowman.

