OZBILJNO SU ZAPRIJETILI /

Šok iz Izraela: Tijelo koje nam je Hamas predalo nije talac

Šok iz Izraela: Tijelo koje nam je Hamas predalo nije talac
×
Foto: Profimedia

Hamas je naveo poteškoće u pronalaženju posmrtnih ostataka u ruševinama nakon dvije godine rata u Gazi

15.10.2025.
14:36
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedno od tijela koje je Hamas predao Izraelu nije talac, objavila je izraelska vojska (IDF) u srijedu, što je izazvalo nove strahove za krhko primirje u Gazi.

Genetski test u Nacionalnom institutu za sudsku medicinu pokazao je da jedno tijelo prebačeno u utorak navečer ne odgovara ni jednom od nestalih preminulih talaca, priopćio je IDF. Izvješća izraelskih medija sugeriraju da bi se moglo raditi o tijelu Palestinca.

"Hamas je dužan uložiti sve potrebne napore kako bi vratio tijela talaca", rekla je vojska.

Izrael tvrdi da se u Gazi još uvijek nalaze tijela 21 taoca.

POGLEDAJTE VIDEO: Što zapravo znači primirje Hamasa i Izraela i hoće li Trump dobiti Nobela za mir?

Izrael zaprijetio

Među tijelima vraćenim u utorak navečer identificiran je njemačko-izraelski vojnik Tamir Nimrodi, prema Forumu obitelji talaca i nestalih.

Tijela Eitana Levyja i Uriela Barucha također su vraćena.

Prema sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, Hamas treba predati 28 tijela.

Dvadeset živih talaca oslobođeno je u ponedjeljak nakon 738 dana zatočeništva. Četvero mrtvih također je vraćeno tog dana.

Hamas je naveo poteškoće u pronalaženju posmrtnih ostataka u ruševinama nakon dvije godine rata u Gazi.

Izraelske vlasti sugerirale su da bi odgode mogle biti taktika te su zaprijetile ograničavanjem pomoći i zatvaranjem graničnog prijelaza Rafah s Egiptom dok se ne prebace tijela svih talaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Palestinaca vraća se razrušenim domovima: 'Koliko ćemo dugo biti u šatoru?'

Bliski IstokGazaHamasIzraelPrimirjeRatTaoci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OZBILJNO SU ZAPRIJETILI /
Šok iz Izraela: Tijelo koje nam je Hamas predalo nije talac