SRAMOTNA FOTOGRAFIJA JE AUTENTIČNA: Srpski vojnici položili vijenac četniku Draži Mihailoviću, Vulin pokušao zataškati skandal

Iz srpskog Ministarstva obrane navode kako je to učinjeno ‘samoinicijativno’ i mimo vladina programa

Na Twitteru se ovih dana masovno dijeli fotografija srpske vojske koja u uniformama polaže vijenac na spomeniku četničkom zapovjedniku Draži Mihailoviću i strijeljanim Ravnogorcima. Ista je izazvala nevjericu, pa čak i sumnje da se radi o fotomontažu. Blic saznaje kako su srpski vojnici doista odali počast četnicima na Ravnoj gori te da je snimka koja kruži internetom autentična.

Делегација Војске Србије јуче је одала почаст

генералу Михаиловићу на Равној Гори! pic.twitter.com/peI0FM5byT — Националист.рс (@NacionalistSrb) May 7, 2018

Vulin nakon šutnje ipak priznao

U prvi mah Ministarstvo obrane u Srbiji je šutjelo, a zatim demantiralo da su pripadnici Vojske Srbije učestvovali u obilježavanju godišnjice Ravnogorskog pokreta te položili vijenac Mihailoviću. No na inzistiranje Blica, u kabinetu kontroverznog ministra kojem je zabranjeno doći u Hrvatsku, onom Aleksandra Vulina, naposljetku su priznali da se odavanje počasti Mihailoviću doista dogodilo, no navode kako je to učinjeno ‘samoinicijativno’ i mimo vladina programa.



Nije bilo dozvole

‘Pripadnici Vojske Srbije nisu dobili dozvolu da to učine. To je učinjeno mimo Plana i programa koji donosi Odbor Vlade za njegovanje tradicije i oslobodilačkih ratova Srbije’, rekao je izvor za Blic.

U službenom odgovoru kojeg su dobili navodi se da delegacije Ministarstva obrane i Vojske Srbije službeno polažu vijence na spomen obilježja koja su obuhvaćena godišnjim Planom učešća u međunarodnim aktivnostima posvećenim očuvanju dostojanstvenog sjećanja na žrtve oružanih sukoba u prošlosti u obilježavanju godišnjica povijesnih događaja oslobodilačkih ratova Srbije.

‘Naša službena delegacija nije položila vijenac na bilo kojem mjestu koje nije obuhvaćeno navedenim planovima i koje nije u skladu sa spomenutim državnim programom, pa tako ni spomenik Draži Mihaolivću. Planove donosi Odbor Vlade za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, a njegovi članovi su ministri unutarnjih poslova, prosvjete, obrane, kulture i informiranja, na čelu s ministrom za rad, zapošljavanje, veteransa i socijalna pitanja’, poručuju iz Ministarstva obrane.