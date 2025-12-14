Snježna oluja zatrpala autoceste: Evakuirano 148 osoba, materijalna šteta je velika

Spasilačke službe u subotu su sa zametenih cesta evakuirale 148 osoba, među kojima je bilo 34 djece. Snažna mećava i olujni vjetar s udarima do 27 metara u sekundi stvorili su potpuni kaos na prometnicama Rusije, piše RIA Novosti.

Guverner regije Roman Busargin na svom je Telegram kanalu potvrdio kako su ograničenja zbog snježnih nanosa i prometnih nesreća i dalje na snazi na dionicama šest saveznih autocesta. Nadodao je kako na svakoj od njih rade stručnjaci službe za spašavanje, ali i strojevi.

"Građani se, uz pristanak, evakuiraju u centre za privremeni smještaj, gdje je organizirana i dostava goriva. Na još 9 dionica cesta radovi su već završeni, promet je osiguran", napisao je Busargin.

Also, 25 cars collided on the "Tambov - Penza" highway due to a snowstorm. It is reported that 5 people were injured. The M-12 "Vostok" highway in the direction of Moscow is blocked at the 1249th kilometer. A detour has been organized at the 1252nd km. pic.twitter.com/1dFypFyHFZ — LX (@LXSummer1) December 13, 2025

Velika materijalna šteta

Osim prometnog kolapsa, olujno nevrijeme uzrokovalo je i veliku materijalnu štetu. Zbog jakog vjetra i pada drveća došlo je do oštećenja dalekovoda, zbog čega je čak 205 naselja ostalo bez električne energije. Energetske službe, s ukupno 59 ekipa na terenu rade na otklanjanju kvarova.

Guverner je precizirao da su zabilježena i oštećenja krovova na nekoliko škola, bolnica i stambenih zgrada. Za raščišćavanje cesta i ulica angažirano je gotovo 1500 strojeva, a u manje od 24 sata utrošeno je 18 tisuća tona mješavine pijeska i soli.

Zbog mećave su uvedena i ograničenja za kamione i autobuse. Sve hitne i komunalne službe, kao i tijela vlasti na svim razinama, rade danonoćno na saniraju posljedica, a aktivan je i operativni stožer, potvrdio je guverner.

