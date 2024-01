Najmanje jedna osoba je ubijena u ruskim zračnim napadima koji su pokrenuti u novogodišnjoj noći u Odesi, ali Ukrajinci su pokazali simboličan otpor pjevajući "Chervona Kalyna" sa svojih prozora.

Doček Nove 2024. godine je u cijeloj Ukrajini i ove godine bio u drugom planu s obzirom na invaziju koju je Rusija pokrenula na njih, piše Danas.hr.

Usprkos napadima koji su dolazili iz zraka, Ukrajinci su ipak pronašli način i razlog da zapjevaju, a riječ je o ukrajinskoj patriotskoj pjesmi "Chervona Kalyna".

Odesa. People sing “Chervona Kalyna” after being attacked by the “shahed” drones on New Year’s night.



The Russian-Iranian axis of evil can go fuck itself. #StandWithUkraine pic.twitter.com/bfKOsXi1iU