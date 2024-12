Snijeg zabijelio ceste kod nas i susjeda. U dijelovima Njemačke moglo bi pasti i do 20 cm

HAK je upozorio vozače da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a u Lici i Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Bosiljevo 2, državne ceste DC1 Karlovac-Gračac-Knin i DC3 Zdihovo-Gornje Jelenje-Kikovica.

U priobalju puše olujna ili orkanska bura. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i ne kreću na put bez propisne zimske opreme, javlja HAK.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i snijegom uglavnom u gorskim krajevima gdje će se stvarati i novi snježni pokrivač, najavljuju u ponedjeljak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Prema sjeveru i osobito istoku oborina će biti sve rjeđa.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a prema jugu većinom umjereno jugo i južni vjetar.

Najviša temperatura zraka kretat će se između 2 i 5 u kopnenim krajevima, te od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva na moru i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Snijeg u Sloveniji

U dijelovima Slovenije pada snijeg, tako da su iz Prometno-informativnog centra upozorili vozače na obaveznu upotrebu lanaca na cesti preko prijevoja Vršič i na austrijskoj strani prijevoja Korensko sedlo. Na graničnim prijelazima Babno Polje i Petrina zabranjen je promet za prikolice i poluprikolice zbog zimskih uvjeta s hrvatske strane, javlja 24ur.

Zbog jakog vjetra kroz tunel Kastelec zatvorena je primorska autocesta između čvorova Kastelec i Kozina prema Ljubljani. Na Vipavskoj brzoj cesti između Nanosa i Sela te na regionalnoj cesti Ajdovščina-Vipava zabranjen je promet za kamp prikolice, hladnjače i sva vozila s ceradama.

Dežurni meteorolog Agencije za zaštitu okoliša (Arsa) Blaž Šter rekao je da je tunel Kastelec zatvoren zbog bure. Vjetar je najjači u Vipavi, gdje bura doseže brzinu i do 130 kilometara na sat, a očekuje se da će biti još jača oko ponoći. Prema prognozama, oluja će prema jutru malo oslabjeti, no i dalje će dosezati brzinu veću od 100 kilometara na sat. Stoga su i na Arsu do ponedjeljka ujutro izdali narančasto upozorenje. U ponedjeljak tijekom dana vjetar će se polako smiriti, ali će i dalje biti vjetrovito.

Bura puše i drugdje na Primorskom. Šter je napomenuo da su hidrolozi izdali i upozorenje zbog pojačane valovitosti mora jer se i noću nad morem očekuju jaki vjetrovi. U nizinama Primorske očekuju se vjetrovi do 100 kilometara na sat, a u mnogim dijelovima Slovenije bit će vjetrovito i noću.

"U višim predjelima bit će potpuni zimski uvjeti, dok će se u nizinama, zbog slabog intenziteta oborina, snijeg često miješati s kišom, pa se ne očekuje deblji snježni pokrivač. U mnogim mjestima vjerojatno neće zabijeliti ili će 'samo malo' pasti", napisali su na Meteoinfo Slovenija, gdje su pripremili i kartu koja pokazuje predviđenu visinu snježnog pokrivača za ponedjeljak ujutro prema trenutno dostupnim izračunima.

Snijeg u Njemačkoj

Snijeg se očekuje u Njemačkoj dva tjedna prije Božića, ali ne posvuda. Posebno će ga biti na višim nadmorskim visinama, piše Fenix magazin. Vrijeme u Njemačkoj bit će hladnije sljedeći tjedan. U nižim područjima očekuje se kiša.

U nedjelju će u mnogim mjestima biti vrlo oblačno vrijeme. Padat će i Kiša, posebice na Rajni te djelomično i u istočnim dijelovima zemlje i na rubu Alpa. Snijeg će padati u planinama i na Alpama.

U noći na ponedjeljak će se u mnogim mjestima naoblačiti. Na jugu zemlje meteorolozi očekuju više snijega na rubu Alpa i u niskim gorskim lancima. U alpskim područjima može pasti i do 20 centimetara svježeg snijega.

Danas se očekuje nastavak povremenih snježnih oborina iznad 400 metara. Temperature od plus jedan do plus sedam stupnjeva, a iznad 600 do 800 metara nadmorske visine očekuje se slab trajni mraz.

