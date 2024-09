Pao prvi snijeg u Njemačkoj. Zabijelila se i Slovenija: 'Brzo je eskaliralo'

Dok se Hrvatska bori s kišom, u bavarskim Alpama u utorak je pao prvi snijeg.

Na društvenim mrežama objavljene su prve fotografije s najvišeg njemačkog vrha Zugspitze. "Brzo je eskaliralo. Od ljetnih vrućina do zime u pet dana. Ne zaboravite da skijaška sezona počinje 29. studenog 2024. godine", stoji u objavi na službenoj stranici.

Kako prenosi Fenix, meteorolog Dominik Jung najavio da su u Njemačkoj moguće velike poplave, ali i ekstremniji vremenski uvjeti s kišom, grmljavinom ili snijegom. Vremenski modeli su od ponedjeljka (9. rujna) pomaknuli oborinu dosta istočnije. Sada se regionalno od Poljske do Austrije očekuje 200 do 300 litara kiše unutar dva do tri dana. Od 1.000 do 1.500 metara nadmorske visine može biti i snijega. To bi bilo do tri metra svježeg snijega sredinom rujna.

Zabijeljeli su se i dijelovi susjedne Slovenije. Kako navodi Neurje.si, došlo je vrijeme kada će prognozu oluje zamijeniti snježna karta. U Vršiču već sada pada snijeg, a na visokim planinama može ga pasti i do pola metra.

I kod Slovenaca se osjetila promjena vremena i nagli pad temperature. Noći će idućih dana biti i ispod deset Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 11 i 14 °C.

Podsjetimo, naš meteorolog Dorian Ribarić najavio je da nas očekuju oblačni, kišoviti i osjetno hladniji dani. Najviše kiše na kopnu se očekuje u prvom dijelu petka i početkom idućeg tjedna. U Dalmaciji je u petak moguće nevrijeme, a bura i tramontana će rastjerati oblake pa bi od subote trebalo biti više sunca.

