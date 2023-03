Serene Taylor (88) umrla je u ponedjeljak u bolnici u Sjevernom Walesu 'polako' od 'dehidracije i pothranjenosti' 28 dana nakon što su joj njegovatelji prestali davati hranu ili vodu, tvrdi njezin shrvani sin, piše Daily Mail.

Serene Taylor je primljena u bolnicu nakon moždanog udara prije otprilike četiri tjedna, ali prema riječima njezina sina Roba Taylora, liječnici su rekli da više ništa ne mogu učiniti i počeli su brigu o kraju života s uskraćivanjem tekućine i hrane.

'Uskratiti ljudskom biću hranu i vodu je sramotno'

Taylor, inače odlikovani bivši policajac Sjevernog Walesa, opisao je pristup skrbi za preminule kao 'nehuman' i 'srceparajući' za obitelj, rekavši da se on mora promijeniti. Također je govorio o prijavljivanju okolnosti koje su dovele do smrti njegove majke policiji Sjevernog Walesa i povjereniku za starije osobe u Walesu.

"Razumijem skrb na kraju života, i njegovatelji i okružne medicinske sestre rade fantastičan posao, ali uskratiti ljudskom biću hranu i vodu je sramotno i mi kao društvo moramo osigurati da se to ne dogodi opet. Obitelj zahvaljuje svima na ljubaznim porukama i podršci punoj ljubavi tijekom proteklih tjedana", kazao je Rob Taylor.

Emotivni video nekoliko dana prije smrti: 'Ovo je nehumano i apsolutno mučno za obitelj'

U emotivnom videu samo nekoliko dana prije majčine smrti, Taylor je opisao poražavajuću situaciju u kojoj se obitelj našla.

'Moja mama, 88-godišnjakinja, imala je fantastičan život, ali nažalost prije četiri tjedna danas je primljena u bolnicu u Sjevernom Walesu s, kako smo otkrili, moždanim udarom. Otišao sam u bolnicu da provedem vrijeme s njom i ovog ponedjeljka liječnik mi je rekao da više ništa ne mogu učiniti za nju, nažalost, sva tekućina i hrana su povučeni i stavljena je na skrb za kraj života. Proveo sam dosta vremena s njom, a onda sam otkrio da sam dobio Covid, pa se nisam mogao odmah vratiti kod nje. Odjednom mi je rečeno da je moramo odvesti iz bolnice, i tako je uređeno da je vrate u starački dom. Ovo nije priča o nezakonitostima ili zakonitosti, radi se o etici. Moja je mama još uvijek živa - 24 do 25 dana bez ikakve hrane, vode, bez intravenske kapi, ičega - još je živa - i to je nehumano i apsolutno mučno za obitelj. To što je tako dragocjenoj dami dopušteno ležati na krevetu u domu za starije osobe, samo je ostavljena da polako umre, od dehidracije i pothranjenosti pred našim očima. Ovako biste se ponašali prema ljudima u 11. i 12. stoljeću - ne u 2023 godini. To je apsolutno mučno. Ne možemo učiniti ništa, apsolutno ništa ne možemo učiniti - i tamo su svi bili divni, samo je nevjerojatno da ona vjerojatno pati i to je srceparajuće, to je apsolutno srceparajuće za nas', naveo je u video Rob Taylor.

Prijavio slučaj: 'Istražujemo zabrinutosti koje je iznio'

Andrea Hughes, direktorica odjela njege Sveučilišta Betsi Cadwaladr, rekla je: 'Izražavamo iskrenu sućut obitelji gospođe Taylor zbog njihovog vrlo tužnog gubitka. 'Iako ne možemo detaljno komentirati pojedinačne slučajeve, bili smo u svakodnevnom kontaktu s gospodinom Taylorom o skrbi njegove majke i istražujemo zabrinutosti koje je on iznio.'

Povjerenica za starije osobe u Walesu, Heléna Herklots kazala je: 'Željela bih izraziti sućut gospodinu Tayloru i njegovoj obitelji nakon gubitka njegove majke. Gospodin Taylor me kontaktirao i ja sam zatražila dodatne detalje od njega o iskustvima njegove majke. U ovoj fazi ne mogu dalje komentirati ovaj slučaj.'