Slučaj protiv glavnog osumnjičenika za nestanak Madeleine McCann, čini se, gotovo je srušen. Christian Brueckner, star 45 godina, prošle je godine imenovan od strane tužitelja kao ključni osumnjičenik za nestanak i ubojstvo trogodišnje djevojčice 2007. godine.

Policija se uglavnom oslanja na svjedočanstvo bivšeg poznanika Christiana Bruecknera, Helgea Buschinga, koji tvrdi da mu je Brueckner rekao kad su razgovarali o Madeleininom nestanku da 'ona nije vrištala'. Busching je dao Bruecknerovo ime britanskoj policiji 2017. godine, prenosi Daily Mail.

Busching tvrdi da mu je Brueckner na španjolskom festivalu zmajeva 2008. godine rekao da je bio uključen u otmicu Madeleine iz Praia da Luza godinu dana ranije. Kad su ga pitali 2020. što misli o Brueckneru, Busching je rekao: 'Jedna riječ. Kriv'. Busching, koji sada živi na francuskom otoku Korzici, dodao je: "On je trenutačno na pravom mjestu i nadam se da će tamo ostati dugo vremena."

Nakon što su njemački tužitelji u lipnju objavili da istražuju Bruecknera, Londonska metropolitanska policija otkrila je da su dobili informaciju o njemu 2017. godine. "Nakon desete godišnjice, Met je dobio informacije o muškarcu iz Njemačke koji je bio u blizini Praia da Luza", rekao je inspektor Mark Cranwell tada.

Glavni svjedok se koleba i mijenja iskaz?

No sada se strahuje da se gospodin Busching koleba i da je na korak do povlačenja svog iskaza, prema The Sunu. "Plaćeno mu je ogromna svota da ponovi svoju izjavu u njemačkim novinama i sada se povlači", rekao je njemački izvor. "To samo pokazuje s kakvim se ljudima suočavate - i njihovom vjerodostojnošću kao svjedocima."

Osuđeni silovatelj i pedofil Brueckner trenutačno služi sedmogodišnju zatvorsku kaznu u Njemačkoj zbog silovanja 72-godišnje žene u Praia da Luzu, u Portugalu, 2005. godine.

U lipnju je Brueckner okarakterizirao policijsku istragu protiv sebe kao neutemeljenu u pismu napisanom rukom, viđenom od strane MailOnlinea. U pismu je napao Buschinga. Dvojica muškaraca družila su se u Portugalu početkom 2000-ih, ali kako je Brueckner objasnio u svom najnovijem pismu, posvađali su se nakon što je pošao po zlu posao s drogom godinu dana prije Madeleininog nestanka i nikada više nisu razgovarali.

Madeleine je nestala iz apartmana za odmor u Praia da Luzu na portugalskoj obali Algarve u svibnju 2007. godine, gdje je Brueckner tada živio, i nikada nije viđena od tada.

U svibnju su njezini roditelji Kate i Gerry McCann okupili prijatelje i obitelj u Rothleyju, u Leicestershireu, kako bi svečano obilježili 16. godišnjicu njezina nestanka. Nadaju se da bi Madeleine još uvijek mogla biti živa. Sada bi imala 20 godina.

