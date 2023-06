Bivši poznanik glavnog osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann, Christiana B-a, tvrdi da je 2009. godine obavijestio londonsku policiju, ali da nisu stupili u kontakt s njim devet godina.

Prvotno je mislio da je Christian B "fin momak" kada ga je prvi put upoznao oko vremena kada je trogodišnja djevojčica nestala iz Praia da Luza 2007. godine, piše The Sun.

'Činio se kao fin momak'

"Bilo je to na parkiralištu ispred jednog puba u Portugalu. Moji prijatelji Micha i Manni su me predstavili Christianu. Prvi dojam bio je da je fin momak - društven i pristojan." , prisjeća se. Društvo je raspravljalo o svojim kriminalnim aktivnostima, a Christian B se hvalio svojim penjačkim vještinama koje su mu omogućile ulazak u hotelske sobe putem balkona.

No, Helge B je odlučio pretražiti Christianov dom u Algarveu nakon što je saznao da je u zatvoru i došao do jezivog otkrića koje je kasnije razotkrilo Madeleinein slučaj. Helge B je rekao da su on i Manfred Seyferth tražili dizel gorivo koje je Christian B čuvao. Međutim, pronašli su i pištolj i video kameru koja je otkrila njegovu seksualnu perverziju.

Helge B je rekao: "Čuo sam da su Micha i Christian u zatvoru. Bilo je u novinama, 'Dva Nijemca uhićena'. Manni je rekao, 'Znam gdje živi Christian B - tamo još ima 1000 litara dizela'. Otišli smo tamo i uzeli nekoliko spremnika. Vrata su bila otvorena, pa smo samo ušli. Pretražili smo stan, uzeli video kameru, hrpu filmova i pištolj." Kada je kasnije pogledao snimke, prvotno je mislio da je riječ o filmu, ali je polako shvatio da Christian B muči i siluje staricu. Rekao je da je i jednoj tinejdžerici nanio slične jezive patnje.

'Prvo sam mislio da gledam film, a ona je skinuo masku'

Helge B je je rekao za njemački Bild: "Otišli smo do moje kuće, gdje sam imao veliki televizor, gdje sam prvi put vidio snimke. Pomislio sam, 'Turističko sranje', sve dok nisam naišao na snimak s gospođom starije dobi. Prvo sam pomislio, 'Ovo je igrani film'. Pokazivalo je kako netko tuče ženu. Bila je vezana, ležala na krevetu i morala je imati 70 ili 80 godina. Nosila je obojanu ronilačku masku i nije mogla vidjeti. Govorila je na engleskom i vikala . Na kraju snimke sjeo je na krevet i skinuo masku. Onda sam vidio da je to Christian B. Nisam mogao vjerovati. Rekao sam Manniju, 'Dođi ovdje i vidi što se događa'. Gledao je dvije minute i rekao, 'Ne želim ništa znati o tome'. Rekao sam, 'Manni, to je Christian B. Vidio sam, skinuo je masku'. Na drugoj kazeti bio je snimak starice iz drugačijeg kuta i još jedan film s mlađom djevojkom od 13, 14 godina. Bila je gola i vezana za gredu. Christian B je sjedio iza nje na kauču i rugao joj se. Rekla je, 'Ovo je granica silovanja', a on je samo rekao, 'Ušuti'. Tada sam znao kakva je osoba Christian B."

Christian B sada izdržava sedmogodišnju kaznu zatvora zbog silovanja zahvaljujući Helgeu B-ovom slučajnom otkriću. Međutim, tvrdi da ga je policija inicialno upozorila da šuti. Rekao je: "Razgovarao sam s policajcem kojeg poznajem u Njemačkoj. Rekao mi je, 'Helge, ne miješaj se u to'. Isto mi je rekao i odvjetnik. Nisam bio siguran što bi se moglo dogoditi meni - mogao sam sebe optužiti." Rekao je da je Manni bacio pištolj u rezervoar, iako izvori tvrde da to nije isti koje je policija promašla u jezeru u blizini Silvesa.

Sreli ga na festivalu, u jednom trenutku rekao: 'Nije vrištala'

Helge B je nastavio: "Prodao sam kameru. Kad sam kasnije napustio Portugal, ostavio sam snimke u svom kamp-vozilu. Nije jasno gdje su završili." Helge B je kasnije imao "teški" susret s oslobođenim Christianom B-om na festivalu u Španjolskoj 2008. godine. Rekao je da su razgovarali o nestanku Madeleine iz prethodne godine. Helge B je rekao: "Sjedio sam u svom Mercedesu, vidio sam ga u retrovizoru. Pridružio nam se i razgovarali smo. To mi je bilo teško.

Pitao me, 'Zar više ne idete u Portugal i ne obavljate tamo poslove?' Rekao sam, 'Ne - otkad je djevojčica nestala tamo, previše je policijskih provjera za mene i to mi uopće nije potrebno'. Došli smo do Madeleine i ja sam rekao, 'U svakom slučaju, ne razumijem kako je mala mogla nestati bez traga'. Christian je popio dvije ili tri pive i onda rekao, Nije vrištala'. Odmah sam shvatio što je rekao. Pomislio sam, 'On to zna. Ima veze s tim'. Znao sam o njegovoj prošlosti iz snimaka... Baš mi je bilo loše. Ali shvatio sam, ali i on je primijetio da sam razumio i onda je otišao noću. U tri ili četiri ujutro napustio je pretrpan festival svojim kamperom. Sljedeće jutro sam ga tražio. Njegovi susjedi su rekli, 'Otišao je'."

Zvao sam policiju još 2008., nisu me nazvali

Helge B tvrdi da je tada kontaktirao Scotland Yard. Rekao je: "Zvao sam Scotland Yard 2008. godine. Na liniju za Madeleine. Rekao sam da poznajem nekoga tko bi mogao biti umiješan u to i dao im ime. Uzeli su moje osobne podatke i broj telefona. Ali ništa se nije dogodilo. Ništa! Nikad me nisu nazvali. Pomislio sam, 'Pa, oni će se pobrinuti za to'."

Policija je zapravo dobila njegove informacije devet godina kasnije. Rekao je: "Godine 2017. upravo sam završio zatvorsku kaznu u Grčkoj. Kada sam čuo za desetu godišnjicu nestanka, sjetio sam se i ponovno sam kontaktirao Scotland Yard. Tada su me poslušali. Prvi sastanak održan je s dvoje službenika u hotelu u Ateni. Zatim sam otputovao u London i tamo dao svoje svjedočenje za zapisnik."

'Sigurno je sposoban za tako nešto

Njemačka savezna policija koristila je dokaze dobivene iz Helgeovog pregledavanja videa kako bi pomogla u osudi Christiana B-a za silovanje starije žene. Bivši prijatelji su se ponovno vidjeli na suđenju za silovanje 2019. godine. Helge B je rekao: "Cijela ta situacija me iscrpila. Kad sam ga vidio, pomislio sam, 'On je gad'. On nije ovdje bez razloga." Njemački javni tužitelj Hans Christian Wolters imenovao je Christiana B-a kao glavnog osumnjičenog za Madeleine u lipnju 2020. godine i rekao da ima dokaze da je ona ubijena. Helge B vjeruje da je Christian B planirao samo provaliti u apartman Kate i Gerryja McCanna na odmoru. Rekao je: "Nekako je pošlo po zlu i pronašao je dijete. Onda ju je odveo sa sobom. Vjerojatno uopće nije bilo planirano."

No, dodao je: "Definitivno vjerujem da je sposoban za nešto takvo. Mislim da ju je oteo. Ne znam je li je na kraju ubio, ali mislim da ju je zadržao neko vrijeme. Ne znam što je s njom. Ne mogu ni zamisliti", zaključuje.