SLOVENSKI POLICAJCI UHITILI SKUPINU KRIJUMČARA MIGRANATA: Plaćali su ih i po 2000 eura

Uhićeno je ukupno 10 osoba koje se tereti za 16 kaznenih djela, povezana s 279 prelazaka migranata

Slovenska policija potvrdila je u srijedu da je privela veći broj osoba osumnjičenih za organiziranje prijevoza ilegalnih migranata iz Hrvatske preko Slovenije u Italiju.

“Članovi kriminalne skupine u dobi od 22 do 37 godina od početka kriminalističke istrage u prosincu prošle godine pa do kolovoza ove godine su organizirali i vodili dio šire kriminalne organizacije, u suradnji s više nepoznatih počinitelja iz Slovenije ili inozemstva, koja se bavi nezakonitim prevoženjima migranata s teritorija Hrvatske preko Slovenije u Italiju”, kazao je na konferenciji za novinare u srijedu prvi čovjek kriminalističke službe u Celju Damijan Turk.

Prevezli 279 ljudi

Kaznene prijave podnesene su protiv 10 osoba za 16 kaznenih djela. U utorak je pritvoreno sedam osoba, od čega su 4 puštene na slobodu, dok 4 ovih dana trebaju izaći pred istražnog suca. Prema rezultatima istrage, slovenski dio kriminalne skupine je iz Hrvatske i Slovenije u Italiju prebacio ili organizirao prijevoze za 279 osoba, a većinom se radilo o migrantima iz Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije i Kine.

Pojačane aktivnosti na granici

Vozači su po prijevozu migranata dobivali od 250 do 500 eura, dok su migranti za prijevoz od Hrvatske do Italije plaćali po 2000 eura, a u nekim slučajevima i više. Ravnateljstvo slovenske policije objavilo je u srijedu da je u porastu broj slučajeva u kojima se u vozilima vozi i po više desetaka migranata, pa je tako u zadnjem mjesecu bilo šest slučajeva kad je policija u kombi vozilima otkrila od 31 do 47 nezakonitih migranata.

U sklopu jačanja aktivnosti na suzbijanju ilegalnih migracija koristi se sva raspoloživa oprema, uključujući helikoptere, dronove i sustave video nadzora, a bilježe se i slučajevi skrivanja migranata u podvozjima vlakova ili teretnih vozila, navode u slovenskoj policiji.