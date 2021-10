Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije slovenska vlada odlučila je u srijedu uvesti oštrije restriktivne mjere koje će stupiti na snagu od ponedjeljka, a ne isključuju se i nove ako se sada negativni trendovi nastave.

Od ponedjeljka svi učenici i studenti, koji se "samotestiraju" kako bi mogli na nastavu, to će ubuduće, umjesto jednom, morati raditi dva puta tjedno. Osim toga, češća redovna obvezna testiranja od ponedjeljka se uvode i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a maske će trebati nositi i oni koji su cijepljeni, ako su u neposrednom kontaktu s drugim osobama. Vlasnici lokala morat će kontrolirati Covid propusnice posjetitelja, a ako ih ovi odbiju pokazati ili se identificirati trebaju im zabraniti ulaz, u protivnom snose odgovornost, rečeno na vladinoj konferenciji za novinare.

Najgore stanje epidemije

"Epidemiološka slika je loša, idemo prema najgorem stanju u epidemiji do sada", kazao je ministar zdravstva Janez Poklukar. Ne bude li se stanje promijenilo i ako broj hospitaliziranih na intenzivnoj njezi zbog Covida-19 naraste na 160 do 180 (trenutno ih je 133), to bi značilo moguće zatvaranje dijelova društvenog života, dodao je.

Poklukar upozorava da je, uz trend u kojemu je 3000 ili 4000 novozaraženih dnevno, zadnji trenutak da se "spriječi Bergamo i slom zdravstvenog sustava".

Voditeljica stručnog tima vlade za Covid-19 Mateja Logar navela je kao moguću krajnju mjeru omogućavanje rada i slobodnog kretanja samo za one koji su cijepljeni protiv Covida-19 ili koji su ga preboljeli i imaju imunitet, a moguće je i uvođenje on-line nastave ili obvezno tesiranje za sve učenike i studente.

Otvaraju se bolnice za covid pacijente

Zbog teške situacije i priljeva novooboljelih najavljeno je da se još dvije bolnice otvaraju za Covid pacijente, pa će ih od idućeg tjedna biti 15.

Vlada je u srijedu priopćila da je u 24 sata bilo 3166 novozaraženih, što je veliko povećanje broja infekcija u odnosu na stanje prije tjedan dana, kad ih je zabilježeno 2145.

Više od 3000 zaraza do sada je u Sloveniji bilo zabilježeno samo 5. siječnja, kad ih je bilo 3428, a zabrinjava i sve veći udio pozitivnih testova - u zadnja 24 sata bilo ih je 38,1 posto.

U slovenskim bolnicama je trenutno 526 covid pacijenata, od čega 133 na intenzivnim odjelima, a u 24 sata bilo je devetoro preminulih od posljedica Covida-19, objavilo je ranije ministarstvo zdravstva.