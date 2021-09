'NISMO IMALI UPOZORENJA NA TO' / Slovenska infektologinja o smrti mlade djevojke: 'Ne bismo trebali više riskirati i upotrebljavati to cjepivo'

'Nismo imali nekih ozbiljnih upozorenja da bismo to cjepivo morali ograničiti. No, ovaj događaj je tako tragičan da je moje osobno mišljenje da u ovom trenutku ne bismo više riskirali i upotrebljavali to cjepivo', kazala je slovenska infektologinja