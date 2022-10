Vladimir Putin se sprema pojačati svoj napad na Ukrajinu nakon što je njegov most prema Krimu pogodila snažna eksplozija, smatraju zapadni analitičari. Kremlj je ranije upozorio da bi svaki napad na Kerčki tjesnac, gdje se nalazi most, bio crvena linija i pokrenuo "sudnji dan", piše The Telegraph.

Eksplozija na mostu dugom 20 kilometara neposredno prije zore u subotu ubila je tri osobe i presjekla ključnu liniju opskrbe za ruske snage koje se bore na ukrajinskom južnom bojištu. Do subote navečer Kremlj je samo rekao da će ojačati svoju obranu oko mosta, iako su ruski dužnosnici rekli da očekuju agresivan odgovor. Putin je u subotu ujutro sazvao hitan sastanak svoje vlade.

“Ovo je bila objava rata bez pravila”, rekao je Alexander Baškin, ruski senator, dodajući da će odgovor Kremlja biti: “adekvatan, svjestan i, moguće, asimetričan”.

Neselektivno granatiranje

Usred kaosa, Rusija je panično imenovala Sergeja Surovikina, generala poznatog po svojoj brutalnosti u Siriji, kao novog zapovjednika zaduženog za "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini. Ruski istražitelji rekli su da je eksploziju izazvala eksplozija kamiona, ali nisu optužili ukrajinske snage.

Kijev nije preuzeo odgovornost za eksploziju, ali je nakon toga savjetnik Volodimira Zelenskog rekao da je ovo "samo početak", dodajući: "Sve što je ukradeno mora se vratiti u Ukrajinu." Ukrajinska sigurnosna služba u međuvremenu je primijetila da "most prekrasno gori", nakon što je ukrajinska poštanska služba ubrzo nakon eksplozije predstavila novi set maraka koje slave uništenje Krimskog mosta.

Zapadni analitičari kažu da će ruski predsjednik sada pojačati svoj napad na Ukrajinu s povećanom prijetnjom nuklearnog rata. Britanski general Lord Richard Dannatt, bivši načelnik kopnene vojske, rekao je da bi očekivao više neselektivnog granatiranja ukrajinskih civilnih ciljeva te da također postoji prijetnja da bi Putin "mogao krenuti nuklearno".

Tobias Ellwood, predsjednik britanskog Odbora za obranu, rekao je da će Putin osobno shvatiti navodni napad na most. Rekao je da su ponovni napadi na civilnu infrastrukturu vjerojatni uz mjere koje uzrokuju "maksimalnu ekonomsku štetu i nejedinstvo diljem Zapada". Prijetnja nuklearnim oružjem sada je "puno veća", dodao je Ellwood.

Neraskidiva veza

Most je djelomično ponovno otvoren za promet u subotu navečer, ali video snimke pokazuju veliku štetu. Dio cestovnog mosta srušio se u more, a požar je uništio dio željezničke pruge koja prolazi uz njega. Na snimci se vidi kako se spremnici nafte prevoze željeznicom, eksplodiraju i iz njih izbija gusti crni dim.

Krimski most preko Kerčkog tjesnaca bio je projekt ljubimac Putina. Kada ga je otvorio 2018., most je trebao označiti neraskidivu vezu Krima, koji je 2014. pripojio Ukrajini, Rusiji. Osim što ima veliku simboličku vrijednost, most čini jedinu izravnu cestovnu i željezničku rutu između Krima i Rusije. Postala je vitalna opskrbna linija za ruske snage koje pokušavaju odbiti napredovanje ukrajinskih snaga oko okupiranog Hersona.

Opskrba ruskim snagama koje se bore na južnoj fronti sada će se morati voziti kroz okupirani Donbas i druge dijelove okupirane Ukrajine, daleko opasnijom i dužom rutom koja je izložena udarima ukrajinskog topništva.

U srpnju je Dmitrij Medvedev, zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti, rekao da će Rusija, ako Ukrajina ikada napadne Krimski most, pokrenuti scenarij "sudnjeg dana". Na Krimu je bilo vijesti o paničnoj kupnji u trgovinama i ogromnim redovima na benzinskim postajama dok su se stanovnici pripremali za pad opskrbe iz Rusije zbog zatvaranja mosta.

Ključna pruga

Dodajmo i kako je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva danas objavilo detalje štete na samom mostu. "Rano ujutro, 8. listopada 2022., eksplozija je oštetila most u Kerčkom tjesnacu, cestovni i željeznički prijelaz koji povezuje Krim pod ruskom okupacijom i regiju Krasnodar u Rusiji. Dva od četiri kolnika kolnika su se urušila na više mjesta u dužini od cca 250 m. Gotovo je sigurno da su neki prolasci vozila nastavljeni preko druga dva kolnika, ali će kapacitet biti ozbiljno smanjen", priopćili su.

“Opseg oštećenja na željezničkom prijelazu je neizvjestan, ali bilo kakav ozbiljan poremećaj njegovog kapaciteta vrlo će vjerojatno imati značajan utjecaj na već napetu sposobnost Rusije da održi svoje snage u južnoj Ukrajini. Željeznički prijelaz otvoren je za teretni promet tek u lipnju 2020., ali pruga je odigrala ključnu ulogu u premještanju teških vojnih vozila na južno bojište tijekom invazije", dodaju.

“Ovaj incident će vjerojatno jako pogoditi predsjednika Putina; dogodio se nekoliko sati nakon njegovog 70. rođendana, on je osobno sponzorirao i otvorio most, a izvođač njegovih radova bio je njegov prijatelj iz djetinjstva, Arkadij Rotenberg. Posljednjih mjeseci, Putinov bivši tjelohranitelj, sada zapovjednik Ruske nacionalne garde, Viktor Zolatov, uvjeravao je jasvnost o sigurnosti mosta", zaključuju.

