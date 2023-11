Stalno se u medijima govori o opasnostima koje vrebaju u današnje 'digitalno' vrijeme, gdje preko dvije trećine građana ima neki uređaj sa mogućnošću povezivanja na bežične mreže - smartphone, tablet ili laptop (ne moraju to biti ni novi uređaji).

Također, sjetite se neke radnje, trgovačkog centra, državne ustanove, stambene zgrade, pa čak i parkova koji nisu pokriveni nekom vrstom bežičnog interneta. U tvrtkama to i nije pitanje - kompanijama je danas rad nemoguć bez interneta.

Sjećate li se 'Tamagotchia'?

Upravo ovolika prisutnost WiFi mreža na svakom koraku je bila polazna točka za stvaranje uređaja nazvanog 'Pwnagotchi'. To je podsjećanje na nekadašnje male 'digitalne prijatelje' iz 90-ih godina, 'Tamagotchije', koji su obavljali različite zadatke i 'družili' se sa svojim korisnicima.

Ipak, 'Pwnagotchi' ('PWN' u hakerskom žargonu znači 'pobijeđen') je daleko od 'dobroćudnog'. U pitanju je mali uređaj sastavljen od malog SBC-a (small board computer, kompjuter na jednoj pločici), računala 'Raspberry Pi Zero W', minijaturne dodatne WiFi kartice, malog dodatnog ekrana koji se putem 'GPIO' konektora povezuje na 'Raspberry Pi Zero', te USB konektora za vanjsku bateriju (poput USB baterija za smartphone).

Cijeli uređaj je potpuno legalan, budući da je internet prepun ponuda za 'Raspberry' minijaturna računala, a cijeli 'Pwnagotchi' košta manje od 50 dolara (ako ga korisnik sam sastavlja). Ono što uređaj čini vrlo opasnim je softver, koji ga pretvara u 'Ai robota', pogonjenog umjetnom inteligencijom, koji može za kratko vrijeme 'hakirati' WiFi mreže, ali i napraviti 'network map' svih povezanih uređaja na mrežu.

Hakerima je poslije toga dovoljno da samo odaberu ciljani uređaj.

Napada i povezane uređaje

Ono što 'Pwnagotchi' razlikuje od sličnih uređaja, poput 'Hak5', 'Flipper Zero' i sličnih, je to što on radi potpuno automatski - dovoljno ga je samo povezati na USB bateriju. Također, 'Pwnagotchi' može izvesti i tzv. 'Hostile config attack', gdje nakon hakiranja WiFi mreže može promijeniti podešavanja rutera, pa čak i povezanih uređaja.

Rješenje za obranu od ovakvih napada je korištenje dugih šifri na uređajima i mrežnim ruterima, koje sadrže velika i mala slova, te brojeve. Također, ruteri velikih poznatih tvrtki imaju softver koji detektira ovakve napade. U stvarnosti, većina korisnika, trgovina i kafića koristi najjeftinije internet rutere, pa čak i one koje su dobili od provajdera interneta.

Također, većini korisnika su na uređajima šifre koje sadrže imena, datume, ili pak riječi iz popularnog rječnika - nazive automobila, sportskih klubova ili glazbene zvijezde. Za ovako slabo konfigurirane mreže, uređajima poput 'Pwnagotchija' je potrebno manje od deset sekundi da ih hakiraju.

