HRVATSKI TANKER BLOKIRAO BOSPOR I NEKONTROLIRANO PLUTAO: ‘Oglasit ćemo se čim prikupimo sve podatke’

Tanker za sirovu naftu nekontrolirano je plutao, no srećom zaustavljen je prije havarije

Hrvatski tanker nakratko je zaustavio promet u tjesnacu Bospor, javili su turski mediji. Brod hrvatske Tankerske plovidbe nekontrolirano je krenuo prema obali, no na vrijeme su ga zaustavili remorkeri. Za sada nije potvrđeno zašto je tanker za sirovu naftu dug 249 metara počeo plutati, no turski mediji pišu kako je do nezgode došlo zbog pogreške u sustavu za upravljanje.

Služba obalne sigurnosti u tvitu je tek navela kako je razlog kvar broda koji se javio nakon zavoja Yenikoy te kako je brod na koncu sigurno prepraćen u sidrište te je promet ponovo normaliziran, prenosi Sea News.

Bio je na ruti iz ruskog Novorosijska prema španjolskoj Cartageni.

Predsjednik uprave Tankerske plovidbe Mario Pavić za Jutarnji je rekao da je od početka u kontaktu s posadom broda Rava Zadar.

“Brod se sigurno provukao kroz tjesnac vlastitim pogonom. Pomogao mu je samo jedan remorker. Na brodu nema ozlijeđenih osoba niti je došlo do bilo kakvog onečićšćenja okoliša”, rekao je te istaknuo da smatra da se radi o preuveličavanju događaja jer nikakva kastastrofa nije prijetila.

Kako se doznaje, na tankeru je na kratko vrijeme otkazao pogonski sustav, upućeni za Jutarnji ističu kako je riječ o uobičajenim događanjima i da nikakva ozbiljnija situacija nije prijetila. Iz tvrtke kažu da će se o cijelom događaju službeno oglasiti čim prikupe sve podatke.