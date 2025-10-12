'DJ ŠULE' /

Skandal u Washingtonu: Ambasador na gala balu puštao Cecu, objava zapalila požar na mrežama

Foto: Rtl Danas

Ambasada Srbije u Washingtonu prvi je puta otvorila svoju vrata u sklopu 'Pupin Gala Ball' u čast izumitelja Mihajla Pupina

12.10.2025.
18:51
danas.hr
Rtl Danas
U Washingtonu je održan gala bal u čast srpsko-američkog znanstvenika Mihajla Pupina, a proslava je organizirana u petak u veleposlanstvu Srbije.

Srpski veleposlanik u SAD-u, Dragan Šutanovac, atmosferu na proslavi 'podigao' je puštanjem pjesama Svetlane Ražnatović Cece.

Snimku na kojoj za miks-pultom pleše uz Cecine pjesme, srpski veleposlanik objavio je na svom službenom Instagram profilu. Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, a popratili su ju negativni komentari, piše Nova.rs

Ambasada Srbije u Washingtonu prvi je puta otvorila svoju vrata u sklopu 'Pupin Gala Ball' u čast izumitelja Mihajla Pupina koji je patentirao aparat za telefonske i telegrafske prijenose na velike udaljenosti. Bio je i počasni konzul Srbije u SAD-u, a u njegovo ime Šutanovac je puštao – Cecu.

Skandal u Washingtonu: Ambasador na gala balu puštao Cecu, objava zapalila požar na mrežama