Skandal u Washingtonu: Ambasador na gala balu puštao Cecu, objava zapalila požar na mrežama

U Washingtonu je održan gala bal u čast srpsko-američkog znanstvenika Mihajla Pupina, a proslava je organizirana u petak u veleposlanstvu Srbije.

Srpski veleposlanik u SAD-u, Dragan Šutanovac, atmosferu na proslavi 'podigao' je puštanjem pjesama Svetlane Ražnatović Cece.

Шутановац директно са свог Инстаграм профила у амбасади 🇷🇸 у 🇺🇸 🙄

pic.twitter.com/0i2QwCDqHH — Igor Jaramaz 🇷🇸🇨🇦 UN SC 1244 (@IgorJaramaz) October 11, 2025

Snimku na kojoj za miks-pultom pleše uz Cecine pjesme, srpski veleposlanik objavio je na svom službenom Instagram profilu. Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, a popratili su ju negativni komentari, piše Nova.rs

Ambasada Srbije u Washingtonu prvi je puta otvorila svoju vrata u sklopu 'Pupin Gala Ball' u čast izumitelja Mihajla Pupina koji je patentirao aparat za telefonske i telegrafske prijenose na velike udaljenosti. Bio je i počasni konzul Srbije u SAD-u, a u njegovo ime Šutanovac je puštao – Cecu.

