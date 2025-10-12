Skandal u Washingtonu: Ambasador na gala balu puštao Cecu, objava zapalila požar na mrežama
Ambasada Srbije u Washingtonu prvi je puta otvorila svoju vrata u sklopu 'Pupin Gala Ball' u čast izumitelja Mihajla Pupina
U Washingtonu je održan gala bal u čast srpsko-američkog znanstvenika Mihajla Pupina, a proslava je organizirana u petak u veleposlanstvu Srbije.
Srpski veleposlanik u SAD-u, Dragan Šutanovac, atmosferu na proslavi 'podigao' je puštanjem pjesama Svetlane Ražnatović Cece.
Snimku na kojoj za miks-pultom pleše uz Cecine pjesme, srpski veleposlanik objavio je na svom službenom Instagram profilu. Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, a popratili su ju negativni komentari, piše Nova.rs
Ambasada Srbije u Washingtonu prvi je puta otvorila svoju vrata u sklopu 'Pupin Gala Ball' u čast izumitelja Mihajla Pupina koji je patentirao aparat za telefonske i telegrafske prijenose na velike udaljenosti. Bio je i počasni konzul Srbije u SAD-u, a u njegovo ime Šutanovac je puštao – Cecu.
