Upozorenja o lošoj kvaliteti zraka koja predstavlja visoki rizik za zdravlje izdana su za milijune ljudi diljem Sjeverne Amerike zbog šumskih požara u Kanadi, javlja u srijedu BBC.

Dim od požara prekrio je velike gradove u pokrajinama Ontariju i Quebecu, uključujući Toronto i okolna područja. Dim je stigao čak do New Yorka i Connecticuta, gdje je kvaliteta zraka klasificirana kao "nezdrava".

U Quebecu gori 160 požara

Velik dio dima dolazi iz Quebeca, gdje gori 160 požara. Organizacija Environment Canada izdala je u utorak svoje najozbiljnije upozorenje za Ottawu, smatrajući kvalitetu zraka u glavnom gradu Kanade "vrlo visokim rizikom" za zdravlje ljudi.

U Torontu i okolnim područjima kvaliteta zraka je klasificirana kao "visokorizična". U međuvremenu, američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) klasificirala je kvalitetu zraka u većem dijelu sjeveroistoka SAD-a kao "nezdravu", posebice za ljude koji su već imali problema s dišnim sustavom.

Upozorenja na kvalitetu zraka uključuju veći dio New Yorka i Connecticuta. Također se protežu na sjever do Bostona i na jug do Pittsburgha i Washingtona DC.

U New Yorku, fotografije snimljene u utorak ujutro pokazuju narančastu izmaglicu koja prekriva obrise grada zbog dima od požara iz Kanade koji je putovao prema jugu.

Službe za javnozdravstvenu zaštitu upozorile su ljude da ne vježbaju vani i da što je moguće više smanje svoju izloženost dimu jer zrak predstavlja neposredne i dugoročne zdravstvene rizike. Marshall Burke, izvanredni profesor na Sveučilištu Stanford, objavio je na Twitteru grafikon koji pokazuje da je ovaj događaj veći po razmjerima od bilo kojeg drugog u posljednja dva desetljeća u New Yorku

Pozvali građane da ne izlaze na ulice

Philadelphia je danas izdala crveno upozorenje i pozvala stanovnike da ostanu u kućama. "Starije osobe, mala djeca i trudnice ili oni koji imaju problema sa srcem i plućima mogli bi doživjeti ozbiljne zdravstvene posljedice od dima", rekao je James Garrow, glasnogovornik Odjela za javno zdravstvo Philadelphije. "Za one koji se ne smatraju osjetljivom skupinom, molimo ih da izbjegavaju naporne aktivnosti na otvorenom poput trčanja ili vježbanja", rekao je Garrow za CNN. "Molimo ljude da izbjegavaju nepotrebno vrijeme na otvorenom", rekao je. "Ali ako moraju biti vani, trebali bi nositi maske i odlaziti unutra koliko god im je potrebno", dodao je.

Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je upozorenje o kratkom zatvaranju zračne luke LaGuardia u New Yorku zbog problema s vidljivošću zbog dima. Upozorenje je ukinuto u 14 sati po lokalnom vremenu, ali FAA je objavila da bi moglo doći do dodatnih obustava letova. Polijetanje letova za međunarodnu zračnu luku Newark Liberty u New Jerseyu također je odgođeno do ponoći, objavljeno je.

FAA je ranije danas upozorila da bi dim mogao utjecati na letove u sjeveroistočnom dijelu SAD-a. U videu objavljenom na Twitteru, glasnogovornik FAA-e Sam Ausby rekao je da su Boston, metro područje New Yorka, Philadelphia i metro područje DC-a zahvaćeni slabom vidljivosti zbog dima.