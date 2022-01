Panel Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) preporučio je u petak uporabu dvaju lijekova - farmaceutske tvrtke Eli Lilly te tvrtki GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology - dodajući nove opcije za liječenje pacijenata s covidom-19 dok se omikron varijanta koronavirusa brzo širi.

Podaci WHO-a pokazuju da je omikron, koji izbjegava zaštitu što je pružaju mnoga cjepiva i terapije, identificiran u 149 zemalja. Brzo zamjenjuje deltu kao dominantnu varijantu u nekoliko država, prisiljavajući vlade i znanstvenike da pojačaju obranu testiranjem, injekcijama i terapijama.

Snažna preporuka za lijekove

Komisija je u četvrtak snažno preporučila Lillyjev baricitinib, koji se prodaje pod robnom markom Olumiant, za pacijente s teškim oblikom covida-19 u kombinaciji s kortikosteroidima, dok je uvjetno podržala terapiju antitijelima GSK-Vir za lakše pacijente s najvećim rizikom od hospitalizacije.

Do sada je terapija monoklonskim antitijelima GSK-Vir jedina pokazala učinkovitost protiv omikrona u laboratorijskim testovima, dok su slični tretmani Eli Lilly and Co i Regeneron Pharmaceuticals nudili nižu zaštitu u takvim testovima.

Stručnjaci WHO-a napomenuli su da je učinkovitost liječenja monoklonskim antitijelima - spojeva proizvedenih u laboratoriji koji oponašaju prirodnu obranu tijela - protiv novih varijanti kao što je omikron još uvijek neizvjesna, i rekli su da će smjernice za ovu klasu lijekova biti ažurirane kada budu dostupni dodatni podaci.

Baricitinib poboljšava stopu preživljavanja

Smjernice WHO-a, objavljene u British Medical Journalu, također navode da dokazi pokazuju da baricitinib poboljšava stopu preživljavanja i smanjuje potrebu za respiratorom, bez uočenog povećanja štetnih učinaka.

Francuska medicinska dobrotvorna organizacija Liječnici bez granica (MSF) pozdravila je smjernice agencije Ujedinjenih naroda i rekla da baricitinib može biti potencijalna alternativa trenutnim tretmanima monoklonskim antitijelima koje preporučuje WHO, a koji i dalje nedostaju mnogim zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

MSF je također rekao da vlade moraju poduzeti korake kako bi osigurale da monopoli nad patentima ne sprečavaju pristup liječenju.