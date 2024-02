Britanci moraju biti spremni za regrutaciju za borbu protiv trupa Vladimira Putina, upozorio je umirovljeni vojni zapovjednik, piše Daily star.

"Oružane snage su 'tanke', male u pogledu opreme, nedovoljno obučene, loše potpomognute, trebat će im potpora stvarne 'Tatine vojske' da odbiju Ruse", rekao je bivši zamjenik načelnika Stožera obrane general Sir Richard Barrons. Rekao je da zemlja mora prestati misliti da je rat "uvijek igra za goste".

Sir Richard, koji je služio u Iraku, Afganistanu, Bosni, Kosovu i Sjevernoj Irskoj i vodio Zapovjedništvo združenih snaga prije nego što je otišao u mirovinu 2016., rekao je kako razumije da bi svakome ispod 40 godina moglo biti teško razmišljati o nacionalnom pozivu na mobilizaciju nakon što je odrastao uživajući u 'miru' nakon Hladnog rata.

"Ako se odnosi s Rusijom nastave pogoršavati, vojna mobilizacija nije nezamisliva. To je vanzemaljsko, ali samo u našim životima, ne u životima naših predaka. Moj otac je služio državnu službu", rekao je.

"U mobilizaciji civilnog društva počinjete s dragovoljcima. Ako rat nije završio i ponestalo vam je dragovoljaca, onda morate regrutirati ljude. To je povijesno sasvim normalno. Vi se ne mobilizirate zato što ćete napasti tuđu zemlju. Vi se mobilizirate zato što netko prijeti vašoj i vašoj obitelji i vašoj egzistenciji", dodaje.

"Današnji mladi mogu misliti: 'Ne želim se boriti'. To je zdrav osjećaj. Možda misle: 'Ne moram se boriti'.' To je istina i danas, ali u budućnosti ako njihova sigurnost, njihovi životni izgledi i životni izgledi svih do kojih im je stalo budu ugroženi - jer ljudi ispaljuju projektile na njih, demontiraju im opskrbu strujom kibernetičkim napadima i čine vrste zločina kakve vidite u Ukrajini - tada oni će se boriti. Oni će se boriti jer će vidjeti da nemaju izbora", zaključio je.

