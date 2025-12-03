Političarev sin (21) živ spaljen u Mercedesu: Objavljena rekonstrukcija jezivog ubojstva

Austrijska policija u utorak je objavila rekonstrukciju brutalnog ubojstva Danila Kuzmina (21), ukrajinskog studenta koji je studirao u Beču i sina Sergeja Kuzmina, zamjenika gradonačelnika Harkiva, piše Kronen Zeitung.

Nadzorne kamere u podzemnoj garaži luksuznog bečkog hotela Sofitel prošli tjedan snimile su kako ga nekoliko muškaraca brutalno udara. Potom su ga strpali na stražnje sjedala Mercedesa ukrajinskih registarskih oznaka i živog ga spalili.

Policija je na tijelu ubijenog 21-godišnjaka pronašla teške opekline i jasne tragove udaraca. "Tijelo mu je bilo 80 posto spaljeno", naveo je Gerhard Winkler, načelnik bečkog Ureda kriminalističke policije. Vjeruje se da je uzrok smrti gušenje ili toplinski šok.

Uhićena dvojica

Osumnjičena su dvojica Ukrajinaca, 19-godišnjak i 45-godišnjak, koje je policija uhitila u Ukrajini. Winkler je istaknuo da neće biti izručeni Austriji, već da će im se suditi u njihovoj matičnoj zemlji. Slučaj će se iz austrijskog pravosuđa prebaciti u Ukrajinu.

Istražitelji isključuju mogućnost da je ubojstvo politički motivirano te navode da pretpostavljaju da je motiv financijske prirode. Nakon zločina, s kripto-novčanika ubijenog studenta nestala je pozamašna svota novca. Isto tako, jedan od uhićenih muškaraca kod sebe je imao veliku sumu američkih dolara.

Podsjetimo, tijelo je pronađeno u noći na srijedu, nakon što su stanovnici podigli uzbunu zbog buktinje na Mercedesu. Vatrogasci su mrtvog mladića uočili tek kad su ugasili požar. Njegova obitelj u Ukrajini dan ranije poslala je hitan apel jer sina neko vrijeme nisu mogli dobiti na mobitel.

