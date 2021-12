Nakon Svetog Nikole, 19. prosinca u Srbiju stiže hladni val te se očekuju vrlo niske temperature i hladni dani. Temperature će danima biti daleko ispod nule, pišu danas beogradski mediji, prenosi Blic najavljujući "Sibir u Srbiji".

Meteorolozi upozoravaju da bi, prema dugoročnoj prognozi, ove zime u pojedinim mjestima temperatura mogla pasti i do minus 25. Toliko je zadnji put bilo zime 2012, godine. Veći snijeg će padati nakon 25. prosinca, a bit će ga i za Novu godinu, dodaju prognostičari.

U Ivanjici, Guči, Sjenici, Krupnju, Lučanima, LJuboviji i Novoj Varoši već je zbog snijega proglašena izvanredna situacija, a stručnjaci procjenjuju da će do Nove godine izvanredno biti u još namjanje desetak općina.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić kaže da će se sljedećih dana jutarnje temperature kretati od minus 6 do plus 2 stupnja, dok će maksimalne dnevne biti od minus 2 do plus 7.

"U subotu i nedjelju bit će slabog snijega u centralnim i južnim predjelima Srbije, dok će u Beogradu padati u ponedeljak. Količina padavina u ovom periodu neće biti velika i snijeg neće stvoriti velike probleme. Ipak, niže temperature krajem nedjelje mogu izazvati probleme zbog moguće poledice i zato savetujem oprez, posebice vozačima", dodao je.

Izrazito hladno vrijeme

Nikolić tvrdi da će se do kraja prosinca zadražat izrazito hladno vrijeme s povremenim naoblačenjima i snježnim padavinama. "Oko Nove godine, od 25. do 28. prosinca, imat ćemo uvjete za padavine u svim nižim predjelima, a također 1. i 2. siječnja povećava se mogućnost za snježne padavine", najavio je Nikolić.

Istaknuo je da je trenutno teško reći hoće li snega biti za samu novogodišnju noć, ali da će oko 31. prosinca svakako biti uvjeta za snježne padavine. "Mi smo prethodne godine imali blagu zimu, a ova je već pokazala gadnu narav. Snijeg koji je već pao dugo će se zadržati, jer nećemo imati nagla otopljavanja", kazao je Nikolić.

Meteorolog Ivan Ristić je također potvrdio da se 20. prosinca i za novogodišnju noć očekuje vrlo hladno vrijeme. Prema njegovim riječima, hladni dani u Srbiji očekuju se 22. i 23. prosinca, kada se dnevna temperatura neće popeti iznad nule.

Od 20. prosinca temperatura će biti u laganom padu uz povremeni snijeg. Nakon 20. prosinca dolaze hladni dani, pa će 22. i 23. prosinca dnevna temperatura biti oko minus 5 stupnjeva. "Sve do Nove godine nema otopljenja", istakao je Ristić.

