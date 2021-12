Javnost u regiji burno je reagirala na snimku putnika iz zrakoplova koji je iz Danske, umjesto u Tuzlu, zbog magle sletio u Beograd. Putnik je 58-godišnji Sulejman Imamović, državljanin Danske, koji je po obavijesti pilota pokušao otvoriti vrata, urlao, psovao, pljuvao druge putnike te napao stjuardesu i vlastitu suprugu.

Svladalo ga je kabinsko osoblje, a po slijetanju u Beograd je dobio kaznene prijave zbog poticanja na netrpeljivost i mržnju po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi, ali i zbog ugrožavanja sigurnost zračnog prometa. Više javno tužiteljstvo u Beogradu odlučilo je predmet protiv Imamovića proslijediti danskom pravosuđu te ga pustiti na slobodu.

'Moj brat nije nacionalist'

Na društvenim mrežama su već počele kolati razne optužbe, ali i priče o Imamoviću. Sve je u razgovoru za Kurir demantirala njegova sestra. Istaknula je da njen brat ne mrzi Srbe, već je burno reagirao zbog straha od letenja.

"Ono nije bio moj brat! Ja ga takvog ne prepoznajem. Nisam mogla ni gledati ono", rekla je Imamovićeva sestra koja je htjela ostati anonimna. Istaknula je da on nije nacionalist.

"Moj brat nije nacionalist. Druži se sa Srbima u Danskoj. Ja sam bila kod njega u gostima ljetos i da je takav, ne bi ga ljudi onoliko poštovali. On se plaši aviona. Jedva ga je obitelj uvjerila da krenu avionom", rekla je sestra.

'Nismo imali problema sa Srbima'

Dodala je da sa Srbima nisu imali problema dok su živjeli u Bosni i Hercegovini. Pritom je demantirala navode da je Imamović sudjelovao u ratu. Kaže da je on u Dansku otišao 1990.

"Mi smo rodom iz Zavidovića. U našem naselju bilo je dosta Srba. Nikad nikakav problem nije bio. Srbi su nam pomagali i mi njima. Ono što je brat psovao, to nije bio on. Ono je samo od straha i paranoje. Kad je priopćeno da će avion prinudno sletjeti u Beograd, on je spavao i tada se probudio. Uplašio se. Problijedio je od straha. Nije bio pri sebi. Nikada ne bi opsovao nikoga, a kamoli na nacionalnoj osnovi. Ne bi takvu sramotu svojoj djeci napravio", poručila je njegova sestra.

Pohvalila je i reakciju srbijanske policije. "Rekla mi je nećakinja da je srpska policija bila jako fina prema njima i da su profesionalno obavili posao. Nećakinja je otputovala za Tuzlu, a Sulejmanova supruga je ostala s njim, nije ga željela ostaviti. Iznajmila je stan u Beogradu", rekla je sestra Sulejmana Imamovića.

Divljački ispad

Podsjetimo, Imamović je počeo divljati u zrakoplovu nakon što su putnici obaviješteni da će zbog magle u Tuzli sletjeti u Beograd.

"Je*em vam majku gospodsku srpsku! Je*em vam mater u usta srpska! Je*em vam mater balijsku! Zašto šutite? Zašto me vodite u Srbiju?", urlao je dok je pokušavao doći do pilotske kabine.

Potom je počeo pljuvati na putnike koji su mu govorili da se smiri, stjuardesu je nazvao k*rvom i pokušao joj poderati odoru, a napao je i vlastitu suprugu rekavši da će ubiti i nju.

"Neću se smiriti! Srušit ću avion. Ubit ću sebe, ženu i dijete. Ali je*at ću vam majku svima! Skloni se Zahira, ubit ću i tebe! Majku im je*em", ponavljao je unezvjereni Imamović.