Zrakoplov WizzAira koji je iz Danske letio u Tuzlu, zbog magle je bio prisiljen sletjeti u Beograd. To se nije svidjelo 58-godišnjem Sulejmanu Imamoviću, inače danskom državljaninu, koji je napravio eksces, urlao, vrijeđao na nacionalnoj osnovi, bacao se po podu aviona, pljuvao putnike i odgurivao sve koji su ga pokušali zaustaviti da ne ode u pilotsku kabinu, piše Kurir.

"Je*em vam majku gospodsku srpsku! Je*em vam mater u usta srpska! Je*em vam mater balijsku! Zašto šutite?", urlao je Imamović dok su ga dvojica članova osiguranja držala.

Na snimci koja kruži društvenim mrežama, vidi se kako su i drugi putnici bili revoltirani njegovim ponašanjem. "Što ti je, čovječe?", "Koji je tebi ku*ac?", "Držite ga!", "Neka ga netko veže!", bili su komentari uznemirenih putnika, na koje je on odgovorio pljuvanjem.

'Zašto me vodite u Srbiju?'

Jedna žena, za koju se pretpostavlja da je njegova supruga, stavila mu je ruku na usta da ne pljuje putnike, no on je nastavio pljuvati njoj u dlan i vrijeđati. "Zašto me vodite u Srbiju? Je*em vam mater srpsku!", urlao je već promuklog glasa.

Ljudi su ga molili da se smiri, ali on nije htio ni čuti. "Neću da se smirim! Srušit ću avion. Ubit ću sebe, ženu i dijete. Ali je*at ću vam majku svima!", bio je uporan u svom vrijeđanju.

Stjuardesu koja ga je pokušala zaustaviti nazvao je k*rvom, a potom se okomio i na vlastitu suprugu. "Skloni se Zahira, ubit ću i tebe! Majku im je*em", nastavljao je sve dok ga dvojica iz osiguranja nisu oborila na pod aviona.

Dobio prekršajnu prijavu

No, i tada mu je jezik radio. "Je*em li im majku srpsku! Je*em vam križ!", nastavljao je i dalje.

Mediji doznaju da je on jednoj stjuardesi pokušao svući košulju, a naposljetku je reagirala i policija. No, za svoje divljanje u avionu, koje je moglo dovesti i do pogibeljne situacije, 58-godišnji Imamović je samo prekršajno prijavljen. Navodno je netko iz operative posvjedočio da je muškarac samo psovao, iako se na snimci vidi i mnogo više od toga.