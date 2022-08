Jučer je bilo točno šest mjeseci otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Na isti ovaj dan Ukrajinci su proslavili Dan neovisnosti - dan kad su se razišli sa Sovjetskim savezom. Rusija je Ukrajini do sada oduzela više od 20 posto teritorija, a o dosadašnjem tijeku rata te njegovom mogućem ishodu, za RTL je govorio Robert Barić, vojni analitičar s Fakulteta političkih znanosti.

Na pitanje, kako tumači lojalnost ruskog naroda Putinu, Barić kaže da se radi o kombinaciji činjenice da većina Rusa u medijima čita Rusku propagandu i toga da je Putin ipak nešto napravio u dva desetljeća vladavine.

"Većina Rusa i danas smatra nestanak Sovjetskog saveza političkom katastrofom. I kada uzmete u obzir da je oni još ne osjećaju ekonomske posljedice rata, a što se tiče žrtava, skrivena mobilizacija usmjerena je više prema etničkim pokrajinama, a ne samoj Ruskoj federaciji, vidite kombinaciju zbog koje nije čudo da i dalje imate dosta snažnu potporu. A opozicija koja bi trebala povesti promjenu u Rusiji je svedena na minimum", kaže Barić.

Barić kaže da su pokušaji da se zauzme Donjeck posljednjih sedam dana zastali, nakon što je izgledalo da će Rusi ipak imati veći pomak prema Bahmutu. "Očekivalo se da nakon zauzimanja Luhanska Bahmut brzo prijeći, što nisu. Činjenica je da su Rusi počeli povlačiti snage u 7. mjesecu kako bi ojačali obranu oko Hersona, gdje se sada gleda što će se dogoditi i gdje se procjenjuje da bi mogla jednom uslijediti ukrajinska protuofenziva", rekao je. Na pitanje o iščekivanoj ukrajinskoj ofenzivi kaže:

'Putin računa da će se Zapad umoriti, posebno nakon ove zime'

"Ono što rade Ukrajinci zadnja dva mjeseca, a tu se pokazuju HIMARS i američki sustavi kao izuzetno važni, to je oblikujuća operacija, napadaju se zapovjedni centri. Ali, problem je sljedeći: vi ne možete napraviti potpunu izolaciju bojišta. Možete otežati opskrbu, ali ne i potpuno prekinuti samo tim topničkim udarima. Ukrajinci skoro minimalno rade protutopničku paljbu zbog problema koje imaju. I napokon, oni nemaju snaga za takav prodor. To bi trebala biti odlučujuća operacija. Vi trebate imati barem četiri do pet oklopnih divizija. Oni su to tek sad čini se počeli krajem svibnja, početkom lipnja, stvarati te snage. U međuvremenu oni nastoje zauzeti Herson da pokažu Zapadu što mogu raditi s modernim naoružanjem, jer se boje, a Putin na to računa, da će se Zapad umoriti, a posebno nakon ove zime, kada će posljedice u Europi biti jako, jako teške i da će se smanjiti potpora Ukrajini", kaže Barić te dodaje kako smatra da su to miskalkulacije jer je Europa duboko podijeljena - Njemačka i Francuska nemaju dovoljno snage da pritisnu Ukrajinu, dok Putin na to računa.

"Zato je prešao ovdje na jugu u defenzivu, jača obranu, doveo je sada značajne snage, bez obzira na to koliko su one borbeno spremne ili ne. To je količina ljudi koju treba pobijediti i zato u ovom trenutku Ukrajinci ne mogu napraviti oluju, trebati će im priprema", rekao je.

'Ukrajinci na Krimu koriste dronove s Alibabe'

Krim gori već drugi tjedan zaredom, a Barić komentira da se ovdje ne radi o ukrajinskim partizanima, već o proširenju dubine bojišta koju su Ukrajinci započeli, kojima žele nanijeti udarce strateškoj infrastrukturi na Krimu, a koja je bitna za opskrbu ruskih snaga na okupiranom jugu Ukrajine.

"Vidite napade na zračne baze, na logistiku. To se radi kombinacijom tima specijalnih snaga, mada više u ulozi dubinskih izvidnika, meni se čini, nego izravnoj akciji, i korištenjem dalekometnih projektila. Ili se koriste protubrodski Neptuni, to je napad na bazu Saki 9. kolovoza jer obrazac kratera ukazuje da se o njima radi. A postoji mogućnost da su Ukrajinski konačno počeli primjenjivati svoju vrstu iskandera koju razvijaju još od 2016. I naravno, besposadne letjelice, identificirali su ove koje su napale dva puta stožer Ruske crnomorske flote. To je kineski komercijalno model sky 5000 m, kojeg možete kupiti na Alibabi za 5 do 10 tisuća dolara, plus par tisuća dolara troškovi transporta", rekao je.

"Ono što je važno, time se pokazuje i psihološki učinak, nema sigurnosti. Ruse zajedno s partizanskim akcijama i ratovima na jugu Ukrajine prisiljava da dio snaga daju za unutarnje zadaće sigurnosti što opet otežava i Rusku namjeru provođenja referenduma", kaže Barić.

'Kraj rata u najpovoljnijem slučaju u drugoj polovici iduće godine'

Barić kaže da se ne možemo nadati da će rat brzo završiti. "Ovaj rat u najpovoljnijem slučaju bi završio u drugoj polovini iduće godine, ali Putin se nada da će ove zime razbiti jedinstvo Zapada. Ako ne, sprema se za dugotrajni rat iscrpljivanjem. Želi na svaki način doći do Hersona. Pazite, za dva mjeseca, tamo je zima, ali tada ova ukrajinska kampanja razdvajanja ruskih snaga može pomoći. Imamo malo informacija, obje strane šute, ali ovaj rat neće brzo završiti i imati će nažalost teške posljedice", kaže vojni analitičar.

New York Times danas piše da će iduće faze rata odrediti volja Zapada da trpe inflaciju. Barić ponavlja da su za to krive politike Njemačke i Francuske posljednjih 20 godina koje su izložile Europu ovome. "Tu je i ta energetska tranzicija koja se mora napraviti. I napokon, dobar dio Europe je spreman nastaviti podupirati Ukrajinu, zajedno s SAD-om, prema tome nisam siguran koliko je Putinova kalkulacija točna, to ćemo vidjeti u idućim mjesecima", zaključio je Barić.