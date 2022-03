Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov rekao je danas da Rusija cijeni Srbiju i srpski narod, prenose Večernje Novosti čiji novinari su na konferenciji ruskog ministra vanjskih poslova. "Duboko cijenimo srpski narod, srpsku kulturu, srpsku povijest, njihovu privrženost tradicionalnim prijateljima, i sigurni smo da će oni nastaviti s pametnim izborom u ovoj situaciji", rekao je.

Lavrov je rekao da nema nikakve izolacije Rusije. "O njoj govore oni koji su se mentalno pomirili s diktaturom Zapada. Uvijek će se naći povod jer je cilj obuzdavanje Rusije na strateškom planu. Jedino što je zapanjujuće u ovoj fazi to je eksplozija pećinske rusofobije koju lideri zapadnih država aktivno potiču. Znamo kakav se pritisak vrši na Srbiju. Vidimo na Balkanu pokušaj SAD-a da nametnu svoju hegemoniju", dodao je.

Velik broj partnera

Lavrov tvrdi da imaju ogroman broj partnera u azijsko-pacifičkoj regiji, u Latinskoj Americi te da imaju dobre odnose s nizom međunarodnih organizacija.

"I, naravno, u strateški najvažnijoj regiji, a imam u vidu Euroaziju formirane su i uspješno rade uz sudjelovanje Rusije organizacije poput Šangajske organizacije za suradnju. S Kinom imamo najbolju suradnju u povijesti, razvijamo suradnju s Indijom, zemljama Latinske Amerike.

Zapad pokušava izolirati Rusku Federaciju time što pokazuje aritmetičke rezultate glasanja u UN-u. Znamo kakvim su ucjenama izložene te zemlje. Za nas to znači samo jedno, da se SAD sam plaši izolacije. Ako je već toliko uvjeren u svoje vrijednosti, onda neka svoje pozicije iznese i pusti druge zemlje da naprave svoj izbor. Neka biraju slobodno, bez ikakvog pritiska. Ako pogledamo kako funkcionira suvremeni Zapad i kako je SAD pokorio čitavu Europu, vidjet ćemo da rukovode ne samo NATO-om i EU-om koristeći njegovu infrastrukturu u interesu jačanja vojno-političkih pozicija SAD-a. Ako vidimo kako se ponaša taj savez NATO-a i EU-a prema drugim državama, to je čista autokracija", uvjeren je Lavrov.

Susret Zelenskog i Putina?

Odgovarajući na pitanje je li moguć sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Lavrov je rekao da je Putin naglasio kako nikad nije odbio susret, nego da je potrebno da on bude dobro pripremljen.

"Sastati se i samo razmijeniti mišljenja bilo bi kontraproduktivno. Pregovori s ukrajinskom stranom se nastavljaju, sutra u Istanbulu će biti novi sastanak i mi smo zainteresirani da se postigne rezultat, prije svega da se prekine ubijanje stanovnika Donbasa o čemu je zapadna javnost šutjela i nijednom nije kritizirala dok je bombardirana civilna struktura i umiralo tisuće civila", rekao je.

Strani plaćenici

Postavljeno mu je pitanje o "stranim plaćenicima" koji ratuju u Ukrajini, a koji dolaze između ostalog i iz zemalja Balkana, Hrvatske, Albanije itd.

"Bili smo među onima koji su godinama upozoravali zapadne partnere da na Balkanu aktivno djeluju oni koji su vrbovali za Islamsku državu, upozoravali smo kakve posljedice to može imati za samu Europu. Poznata je statistika da Priština ima antirekord po broju onih koji su otišli ratovati u Siriju i Irak. Potom su se čudili otkud oni koji su sjekli glave po Europi.

Upozoravali smo zapadne kolege da ukrajinska veleposlanstva nude usluge slanja plaćenika u Ukrajinu čime krše međunarodne konvencije i diskreditiraju statut diplomatskih predstavništava. Neki od tih plaćenika su davali izjave po mrežama i jasno je da idu ratovati za novac.

Što se tiče podrške Prištine Kijevu, radi se o tome da je Priština samoproglašeno kriminalna kvazidržava koja samo želi iskoristiti situaciju da bi ostvarila priznanje svoje kvazinezavisnosti. Naš stav je poznat, mi smo upozoravali na nedopustivost poticanja ponašanja Prištine i zalagali smo se da se pitanje rješava na osnovu rezolucije 1244. Sporazum o formiranju ZSO napravljen je još 2013. godine, a kad podsjećamo naše zapadne kolege da to nije sprovedeno oni šute", rekao je Lavrov.

"EU je pokazao svoju potpunu neodrživost kao jamstvo sporazuma. Uvjeren sam da EU neće vršiti pritisak na Prištinu da ispuni dogovor čije je jamstvo bila Europska unija. Neće vršiti pritisak ni Sjedinjene Države. One se osjećaju sjajno, napravile su bazu Bondsteel i spremne su sve oprostiti Prištini", dodao je.

U Ukrajini se stvarala 'anti-Rusija'

Što se tiče cilja akcije u Ukrajini, Lavrov je rekao da je to "bezuvjetno otklanjanje prijetnji koje su bile uzrok smrti tisuće ljudi. "Te prijetnje je pratila šutnja Zapada. Ako se Zapad sad sjetio humanitarnog prava i potrebe da se spase životi ljudi, ja ću to pozdraviti. Ali treba pogledati koji su uzroci takvog ponašanja, a to je da se u Ukrajini stvarala anti-Rusija", rekao je.

"Ukrajinska vojska je puna oficira dobrovoljačkih bataljuna koji otvoreno propagiraju nacističke ideje. Ako želimo pratiti europske vrijednosti, ne mislim da je tu mjesto nacističkoj praksi", rekao je i dodao da Rusija ne može pristati na to da se od Ukrajine napravi isturena pozicija NATO-a puna oružja.

"Ne možemo pristati da Zapad potiče iskorjenjivanje svega ruskog u Ukrajini. Gdje su bile naše zapadne kolege kad su u Ukrajini zabranjene televizije na ruskom?", upitao se Lavrov.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.