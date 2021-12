Uvođenje obveznog cijepljenja protiv koronavirusa "apsolutno je posljednje sredstvo", rekao je glavni europski dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u utorak.

Sve više europskih zemalja, među njima i Njemačka, raspravljaju treba li uvesti obvezno cijepljenje protiv covida-19 nakon što je Austrija u studenom najavila da će uvesti obvezno cijepljenje 1. veljače iduće godine što je pokrenulo velike prosvjede u zemlji.

'Obavezno cijepljenje je posljednje sredstvo'

"Obveze vezane uz cijepljenje apsolutno su posljednje sredstvo i primjenjive su samo kad se iscrpe sve ostvarive opcije za porast cijepljenja", rekao je novinarima direktor WHO-a za Europu Hans Kluge.

"Učinkovitost obveze (cijepljenja) vrlo je specifičnog konteksta", rekao je Kluge i dodao da treba uzeti u obzir povjerenje javnosti u vlasti.

"Ono što je prihvatljivo za jedno društvo i zajednicu, možda neće biti učinkovito i prihvatljivo u drugom".

WHO poziva na veću zaštitu djece

Indonezija, Mikronezija i Turkmenistan također su uvele obvezno cijepljenje svih odraslih.

WHO je pozvao i na veću zaštitu djece, trenutačno najteže pogođene dobne skupine u Europi.

Kako bi se izbjeglo zatvaranje škola i povratak nastavi na daljinu, europski ogranak WHO-a poziva da se pojačaju testiranja u školama i razmotri cijepljenje učenika.

"Uporaba maski i prozračivanje te redovito testiranje trebali bi biti standard u osnovnim školama, a o cijepljenju djece trebalo bi raspraviti na nacionalnoj razini", rekao je Kluge.

WHO navodi da se broj zaraza povećava u svim dobnim skupinama, "a najviše stope zaraza trenutačno su među djecom u dobi od pet do 14 godina". "Danas je nerijetko stopa incidencije dva do tri puta veća kod male djece nego u ukupnoj populaciji", dodao je Kluge.