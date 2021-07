S obzirom na sve veći broj infekcija koronom, ljudi koji se nisu cijepili moraju očekivati ​​stroža ograničenja, rekao je šef kancelarkinog ureda Helge Braun. "Cijepljeni će sigurno imati više slobode od onih koji nisu cijepljeni", rekao je ovaj demokršćanski političar listu "Bild am Sonntag" (BamS). Ukoliko broj inficiranih nastavi rasi bez obzira na sve koncepte testiranja, necijepljeni bi ljudi morali smanjiti svoje kontakte, smatra Braun. "To također može značiti da određene ponude poput posjeta restoranima, kinu i stadionima više neće biti moguće onima koji nisu cijepljeni jer je rizik zaraze prevelik."

Načelo dviju klasa

Na pitanje bi li to bilo zakonski dopušteno, Braun je odgovorio s "da". Država je dužna zaštititi zdravlje svojih građana, kaže on. "To uključuje zdravstveni sustav koji zimi ne mora ponovno odgađati operacije ljudi oboljelih od raka za liječenje koronskih bolesnika. A to uključuje i zaštitu onih koji nisu cijepljeni."

Šef kancelarkinog ureda, koji rijetko kada govori bez konzultacija s kancelarkom Merkel, boji se povećanja broja zaraza prije svega zbog brzog širenja delta soja korone. Prema nekim modelima bi incidencija do saveznih izbora 26. rujna mogla narasti čak na 850, odnosno do 100.000 novih infekcija dnevno, piše Deutsche Welle.

Braun je osim toga govorio i o školama: ako incidencija i dalje bude rasla, biti će vrlo teško držati infekcije izvan škola. "Za mene je stvar jasna: roditelji, nastavnici, domari i vozači školskih autobusa, svi bi se morali cijepiti. Ako su sve ove skupine cijepljene, rizik za djecu je manji."

Podvojeni stavovi

Zdravstveni stručnjak Socijaldemokratske stranke SPD, Karl Lauterbach, podržava stav Brauna. "Nažalost, moramo računati sa značajnim porastom broja slučajeva kada se ljudi vrate s odmora i na jesen počnu više boraviti u zatvorenom. Tada više nećete biti moguće izjednačavati testirane osobe s cijepljenima i onima koji su preležali bolest", rekao je Lauterbach u izjavi za list "Süddeutsche Zeitung".

Neće nam preostati "ništa drugo nego da pristup prostorima u kojima se okuplja više ljudi ograničimo samo na one koji su se oporavili i koji su cijepljeni", smatra ovaj političar. On naglašava i da je potrebno ovu raspravu voditi sada, "jer to nije rasprava za vruću fazu savezne predizborne kampanje".

I predsjednik Zelenih Robert Habeck je sklon ideji da se cijepljenima pruži veća sloboda od onih koji to nisu. "U trenutku kada je svima ponuđeno cijepljenje, solidarnost izgleda ovako: ne morate se cijepiti, ali ne možete očekivati ​​da se svi drugi odreknu slobode jer niste cijepljeni", rekao Habeck.

Savezni ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (CSU) se izjasnio protiv obveznog cijepljenja, ali je podržao Braunovu ideju o većoj slobodi cijepljenih. "Ovo nije diskriminacija onih koji nisu cijepljeni", rekao je Seehofer u intervjuu za RTL/ntv. On poštuj pravo nekoga da se odluči protiv cijepljenja iz osobnih razloga. "Ali necijepljena osoba također mora shvatiti da moramo zaštititi društvo u cjelini."

S druge strane se ovoj inicijativi suprotstavlja Armin Laschet, demokršćanski kandidat za kancelara. U intervjuu njemačkom javnom servisu ZDF on je naglasio: "Ne vjerujem u obvezno cijepljenje, a također ne vjerujem ni u neizravni pritisak na ljude da se cijepe." Načelo da ili trebate biti cijepljeni, ili testirani ili oporavljeni da biste učinili određene stvari je, koje trenutno važi, je po njegovom mišljenju i dalje ispravno.

"U slobodnoj državi postoje prava za sve, ne samo za određene skupine," naglasio je predsjednik Demokršćanske stranke (CDU). Prioritet mora biti uvjeriti što veći broj građana u potrebu cijepljenja. "Ako na jesen utvrdimo da je postotak cijepljenja još uvijek prenizak, morat ćemo razmišljati kako dalje. Ali ne sada", rekao je Laschet.

Građani prvog i drugog reda

Unutar njemačkih stranaka je stav u vezi s ovom temom različit. Čelnik parlamentarne skupine SPD-a Rolf Mützenich također je kritizirao Brauna. "Nećemo promijeniti ponašanje cijepljenja pojedinaca s prijetnjama", rekao je on.

A potpredsjednik Bundestaga Wolfgang Kubicki (Liberalna stranka - FDP) kaže da bi Braunov prijedlog predstavljao "uvođenje obveznog cijepljenja na mala vrata", te da je "očito protuustavan". Ostvarivanje temeljnih prava ne može biti trajno ovisno o dobrom ponašanju koje je ured kancelarke definirao kao ispravno.

Čelnica parlamentarne skupine desne Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel optužila je šefa kancelarkinog ureda da dijeli društvo na građane prvog i drugog reda.