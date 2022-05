Šef ukrajinske vojne obavještajne službe kaže da rat s Rusijom ide tako dobro da će doći do prekretnice do sredine kolovoza i završiti do kraja godine. To je dosad najpreciznije i najoptimističnije predviđanje visokog ukrajinskog dužnosnika.

U ekskluzivnom intervjuu za Sky News, general bojnik Kyrylo Budanov također je rekao da je državni udar za smjenu Vladimira Putina već u tijeku u Rusiji i da je ruski čelnik ozbiljno bolestan od raka.

'Ja sam optimist'

Njegov je ured mračan i prepun ratnih i špijunažnih potrepština, vreće pijeska naslagane na prozore, strojnice nagomilane na podu, rezervni spremnik za pušku na njegovom stolu koji se koristi kao uteg za papir. On je nevjerojatno mlad da vodi vojnu obavještajnu agenciju svoje zemlje sa samo 36 godina i govori s suhoparnom preciznošću svog zanata. Pokazao je malo emocija, samo se jednom nasmiješio i rekao na engleskom: "Ja sam optimist", piše Sky news.

Budanov je točno predvidio kada će se ruska invazija dogoditi kada su drugi u njegovoj vladi bili javno skeptični i sada kaže da je siguran u predviđanje njezinog završetka.

Prijelomna točka u kolovozu?

"Prijelomna točka bit će u drugom dijelu kolovoza. Većina aktivnih borbenih događanja završit će se do kraja ove godine. Kao rezultat toga obnovit ćemo ukrajinsku moć na svim našim teritorijama koje smo izgubili uključujući Donbas i Krim.”

Kako kaže, ruska taktika se nije promijenila unatoč njezinom pomaku na istok, a Rusija trpi ogromne gubitke. Rekao je i da nije iznenađen neuspjesima Rusije u ratu.

'Rusija nije tako moćna kao što tvrdi'

"Znamo sve o našem neprijatelju. Znamo za njihove planove gotovo u trenutku kada su napravljeni.

"Europa vidi Rusiju kao veliku prijetnju. Oni se boje njezine agresije. Borimo se protiv Rusije osam godina i možemo reći da je ova visoko razglašena ruska sila mit. Nije tako moćna kao ova. To je horda ljudi s oružjem”, rekao je.