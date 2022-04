Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt kazao je u utorak kako će međunarodna zajednica odlučno spriječiti svaki pokušaj ugrožavanja mira u toj zemlji, a njene političare je pozvao da odmah prekinu s blokadama i osiguraju funkcioniranje države.

U izjavi novinarima u Sarajevu Schmidt je kazao kako je u trenutku kada se obilježava 30 godina početka opsade Sarajeva u ratu od 1992. do 1995. godine i kada se međunarodno pravo brutalno krši agresijom Rusije na Ukrajinu potrebno ukazati na važnost poštivanja ljudskih prava i međunarodnih sporazuma kakav je onaj iz Daytona.

'Neću dopustiti luđacima da ugroze mir u BiH'

Istaknuo je kako je put do završetka rata bio predug i odnio je previše ljudskih života što se nikada više ne smije dopustiti.

"Ja sam jamac da se to neće još jednom dogoditi. Ne kažem to jer se plašim da je mir u opasnosti nego kao poruku svim onim luđacima koji misle da se mogu igrati neprikosnovenošću ljudskih života", kazao je Schmidt dodajući kako je to jedinstveno stajalište cijele međunarodne zajednice, uključujući sve države EU i NATO-a.

Poručio je svima onima koji razmišljaju o pokretanju novih sukoba da će međunarodna zajednica na to reagirati "i odmah ugušiti".

'Uzdam se u parlament'

Njemački je diplomat upozorio i kako kriza u BiH koja je nastala zbog blokada u zemlji predugo traje i ne može se više nastaviti jer cijela zemlja zbog toga trpi.

Dužnosnici iz reda bosanskih Srba od sredine 2021. godine blokiraju rad središnjih tijela državne vlasti pokušavajući na taj način iznuditi stavljanje izvan snage zakona o zabrani nijekanja ratnih zločina što ga je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko.

"Uzdam se u parlament i u to da je međunarodna zajednica u BiH spremna podržati konstruktivne snage", kazao je sada Schmidt.