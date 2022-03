Nakon prosvjeda u Srbiji, koji su održani kao podrška Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, podrška Rusima pojavila se i u Bosni i Hercegovini. Naime, na jednom osobnom automobilu u Mostaru osvanula su sprejem oslikana tri slova "Z".

Simbol 'Z' osvanuo u BiH

Što točno predstavlja simbol "Z" mnogima nije jasno. Nagađa se da bi ta oznaka trebala spriječiti prijateljsku vatru između ruskih vojnika, dok je druga teorija da su sve ruske snage označene slovom 'Z' bile dio određene grupe nepoznate svrhe.

U BiH taj je simbol osvanuo na vjetrobranskom staklu osobnog automobila bosanskohercegovačkih registracijskih pločica te na poklopcu motora.

Osim toga, slovo "Z" sprejem je napisano i na asfaltu gdje je parkirano to osobno vozilo.

Mostarska policija nije otkrivala detalje slučaja. "Za protekla 24 sata (24/25.03.2022.godine) iz oblasti sprječavanja i otkrivanja kriminaliteta, na području Hercegovačko-neretvanske županije, registrirano je devet prijava i to na području Mostara tri, na području Rame jedna, na području Jablanice jedna i na području Konjica četiri. Iz oblasti javnog reda i mira registriran je jedan slučaj i to na području Konjica jedan. Iz oblasti sigurnosti prometa registrirane su tri prometne nezgode i to na području Mostara dvije i na području Jablanice jedna u kojima nije bilo ozlijeđenih osoba", istaknuli su iz Policijske uprave za RTL.

Podrška Rusima u Beogradu

Podsjetimo, nekoliko stotina ljudi početkom ožujka okupilo se u središtu Beograda na prosvjedu "podrške ruskom narodu" koji je organiziralo nekoliko desničarskih skupina, nazivajući srbijanskog predsjednika "izdajnikom" zbog podrške Srbije rezoluciji UN-a kojom je osuđen napad Rusije na Ukrajinu.

Za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, čiji je ured nedaleko od okupljenih prosvjednika, organizatori kažu da je pokazao svoj "izdajnički karakter" time što je Srbija glasala za rezoluciju UN-a.

Cilj prosvjeda bio je da "ovaj izdajnik ovdje ne pomisli da poslije izbora u svom maniru ne uvede sankcije Rusiji", poručili su. Vučić je u jednom od svojih izvanrednih obraćanja javnosti naglasio da se Srbija na sjednici Opće skupštine UN-a u New Yorku pridružila osudi napada na Ukrajinu.

On je istaknuo da se u tekstu rezolucije koju je Srbija podržala ne spominju bilo kakve sankcije Rusiji, ali je Srbija morala osuditi napad na suverenu zemlju. "Srbija - Rusija - ne treba nam Unija", uzvikivali su tada prosvjednici. Čelnici desničarskih udruga poručili su da je "rusofobija u Srbiji samo statistička greška" i da je "svaki Rus Srbinu brat", te da "nema tog Srbina koji će Rusiji i Bjelorusiji uvesti sankcije".