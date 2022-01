Usred zime zahladili su odnosi između Rusije i Ukrajine do te razine da brojni geopolitički analitičari upozoravaju na mogućnost rata. Rusija je premjestila oko 100.000 vojnika opremljenih oružjem, od tenkova i topništva do streljiva i zračnih snaga, na ukrajinsku granicu, ali poriče da planira invaziju, piše BBC.

Oko 35.000 ruskog osoblja stalno je stacionirano u blizini ukrajinskog teritorija, a u srijedu je rusko ministarstvo obrane objavilo slike vojnih jedinica na putu do mjesta za obuku u Rostovu, blizu granice s Ukrajinom. Neke novopridošle jedinice došle su čak s Ruskog dalekog istoka.

Većina procjena navodi da je broj ruskih vojnika raspoređenih oko Ukrajine na sjeveru, jugu i istoku zemlje oko 100.000. Ali jedna ukrajinska procjena kaže da postoji 106.000 kopnenih vojnika i 21.000 pripadnika mornarice i zračnih snaga.

"Obavještajne službe su vrlo jasne da postoji 60 ruskih borbenih skupina na granicama Ukrajine, oko trećine od ukupnog broja dostupnih", rekao je britanski premijer Boris Johnson. Uz redovite ruske trupe, smatra se da se u ukrajinskim regijama Lugansku i Donjecku nalazi oko 15.000 ruskih separatista.

Koliko je ruskih vojnika na granici?

No, neki zapadni analitičari kažu da nije vidljivo da je Rusija uspostavila cjelokupno naoružanje koje je potrebno za kopnenu invaziju. Oni ukazuju na nepostojanje mobilnih terenskih bolnica s punom posadom u nekim područjima.

Dolazak medicinskog osoblja, kažu, mogao bi ukazivati na spremnost za napad. Otkrivaju i da se točna prisutnost trupa ponekad može otkriti po boji šatora. Oni koji su puni se griju, otapaju snijeg na krovovima i izgledaju tamnije.

Oklopna vozila mogu se prepoznati po obliku, a tragovi guma ili blato ukazuju na vozila u pokretu.

Nekoliko tisuća ruskih snaga premješteno je u Bjelorusiju na zajedničku vojnu vježbu koja će se održati između 10. i 20. veljače. Glavni grad Ukrajine, Kijev, udaljen je manje od 150 kilometara od bjeloruske granice. Slike objavljene na internetu tvrde da prikazuju vojnu opremu, uključujući oklopna vozila, tenkove i raketne sustave, koji putuju prema tom području.

Rusija je najavila i raspoređivanje naprednih borbenih zrakoplova Su-35 u Bjelorusiju, zajedno sa sustavima protuzračne obrane, streljivom i medicinskom potporom.

Odgovor NATO-a

Šest brodova ruske mornarice, sposobnih za iskrcavanje glavnih borbenih tenkova, osoblja i oklopnih vozila, prošlo je kanalom La Manche na putu do vježbi u Sredozemnom moru, no nejasno je jesu li Crno more i ukrajinska obala njihovo odredište. Neki analitičari kažu da bi iskrcavanje ruskih trupa bilo iznimno teško i da bi pomorske snage mogle biti "finta" za odvlačenje ukrajinskih kopnenih snaga od vjerojatnijih ruta napada na kopnu.

Ruski vojni proračun u 2020. iznosio je 61,7 milijardi dolara, dok je Ukrajina izdvojila 5,9 milijardi dolara, prema Stockholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira. Crvena armija broji 900.000 naoružanih ljudi, u usporedbi s njih 209.000 u ukrajinskoj vojsci, prema Međunarodnom institutu za strateške studije.

Dok su članice NATO-a ovog tjedna naručile avione i brodove za jačanje članica saveza u istočnoj Europi, nitko nije obećao vojsku Ukrajini, prenosi Reuters.

NATO je u ponedjeljak priopćio kako svoje snage stavlja u pripravnost i pojačava istočnu Europu s trupama, brodovima i borbenim zrakoplovima. NATO ima 40.000 vojnih snaga na raspolaganju diljem Europe. Najspremnija za borbu je Zajednička operativna skupina vrlo visoke spremnosti od 5000 vojnika pod vodstvom Francuske, koja sadrži zračne, kopnene i morske postrojbe koje mogu biti operativne u roku od 72 sata.

Blef ili stvarne prijetnje?

NATO ima i 4000 vojnika u Rumunjskoj. Španjolska je ponudila slanje pomorskih i vojnih pojačanja u Bugarsku, iako ih je vlada u Sofiji trenutno odbila. NATO također ima četiri multinacionalne bojne stacionirane u Estoniji, Latviji, Litvi i Poljskoj, od ukupno 4000 ljudi, opremljenih tenkovima, protuzračnom obranom i obavještajnim jedinicama. SAD, koji broji 74.000 članova vojnog osoblja u Europi, uključujući aktivne vojnike, ovaj tjedan je rekao da će staviti 8500 ljudi u stanje visoke pripravnosti.

Podsjetimo, NATO je smjestio vojne snage u svoje istočnoeuropske članice tek nakon ukrajinske krize 2014. godine, nakon što je Rusija okupirala poluotok Krim.

No nisu sve članice NATO-a uvjerene da je invazija vjerojatna. Njemačka je, na primjer, odbila prodati Ukrajini višak vojnih zaliha, radije je zauzela diplomatski pristup. Tako ni sami analitičari ne mogu sa sigurnošću reći jesu li prijetnje s jedne i druge strane ozbiljne ili je u pitanju politički blef.