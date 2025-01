Zašto je Zuckerberg povukao potez koji je šokirao factcheckere? 'Dvije su teorije'

Šefovi velikih tehnoloških kompanija u SAD-u su do sada djelovali kao superbogati kraljevi koji posjeduju digitalna carstva. Na primjer šef koncerna Meta Mark Zuckerberg. Milijarde ljudi diljem svijeta koriste njegove mreže. Pogotovo u SAD-u on je do sada više-manje mogao sam definirati pravila koja su vrijedila na tim platformama, piše Deutsche Welle.

Prije prvog Trumpovog mandata, Zuckerberg se branio od Trumpovih napada, a zauzvrat mu je Trump prijetio čak i zatvorskom kaznom. Uoči početka Trumpovog drugog mandata čini se da je situacija drugačija. Zuckerberg je, kako stvari stoje, popustio i slijedi Trumpovu liniju.

'Tradicionalni mediji

"Htio bih govoriti o jednoj važnoj stvari. O slobodi govora na Facebooku i Instagramu", rekao je Zuckerberg prošli tjedan u jednom videu koji je izazvao mnogo pažnje i diskusija u svijetu. Pritom je koristio riječi koje su se vjerojatno itekako svidjele i Trumpu i njegovom bliskom suradniku Elonu Musku.

Govorio je primjerice i o "tradicionalnim medijima", medijima koji, kako je rekao Zuckerberg, cenzuriraju sadržaje. To ne odgovara činjenicama. Na platformama se briše one sadržaje koji nisu u skladu s pravilima korištenja istih. To nije cenzura, to je moderacija. Na Meti, kako je rekao šef tog koncerna, pravila bi se po tom pitanju trebalo znatno relaksirati. Zuckerberg želi ponovno etablirati slobodu govora na svojim mrežama, rečeno je u obrazloženju.

Žene kao kućanski predmeti?

Na Instagramu ili Facebooku će se tako ubuduće smjeti reći puno više od onoga što se smjelo reći do sada – i to bez straha od posljedica. Na primjer, kao kršenje pravila platforme ubuduće će neće smatrati kada netko žene proglasi kućanskim predmetima.

Novinar Casey Newton koji prati tehnološku scenu u podcastu Hardfork je rekao: „Ja sam gay. I ti mi sad možeš reći da sam duševni bolesnik.“ To znači da bi se na Facebooku sada moglo naći više nasilja. "A posljedica će biti da će zbog toga više ljudi trpjeti štetu."

Meta je najavila da će u SAD-a u ukinuti svoje FactCheck-timove, koji su provjeravali vjerodostojnost određenih tvrdnji ili informacija. Ukida se i programe koji su promovirali aktivniju ulogu žena, tamnoputih osoba i Latinoamerikanaca u toj kompaniji.

Što je razlog?

Ali, zašto to Zuckerberg čini? I to samo nekoliko dana uoči povratka Trumpa u Bijelu kuću? U medijima se diskutira prije svega dvije teorije. On, kako neki tvrde, jednostavno govori ono što nova administracija želi čuti – iz oportunizma. Zato što ne želi ugroziti poslovanje i profit eventualnim sukobom s vlastima.

A druga teorija kaže da je on doživio transformaciju u neku vrstu "MAGA-Marka". Ono što se naziva kapitulacijom pred Trumpom ustvari uopće nije nikakva kapitulacija, kaže ta teorija. Zuckerberg stvarno misli ono što kaže, a smatra da su njegove platforme postale previše "woke", to je ukratko ova druga teorija.

Kevin Roose, tech-kolumnist u listu New York Times, smatra: "Nemam dokaze za tu teoriju, ali prijatelji koji ga poznaju, rekli su mi da je on proteklih godina postao konzervativac."

Donacija šefa Amazona za Trumpa

Zuckerberg bi trebao biti prisutan na Trumpovoj inauguraciji – i očigledno nije jedini tech-milijarder koji želi biti blizak novom američkom predsjedniku.

Amazonov utemeljitelj i član Uprave tog giganta Jeff Bezos će idući tjedan biti u Washingtonu. On je, baš kao i Zuckerberg, donirao milijun dolara za Trumpov „inauguration fund”. Iz tog fonda se financira gala-večeri i prijeme koji se tradicionalno organiziraju povodom inauguracije novog predsjednika.

Bezos je već posjetio Trumpa u njegovom klubu u Mar-a-Lagou na Floridi. A Amazon je u međuvremenu sa svoje internetske stranice izbrisao reference koje se tiču diverziteta zaposlenika te kompanije.

Donirao i šef Googlea

I šef Googlea Sundar Pichai se priključio novom trendu. Google je Trumpu također donirao milijun dolara povodom inauguracije. Brojne druge kompanije također doniraju novac, ali nije jasno zbog čega, odnosno što bi mogli biti razlozi za to?

Činjenica je da u Washingtonu već godinama raste kritika na račun veličine i moći tehnoloških giganata. Američke vlasti već duže vrijeme vode istragu konkretno protiv Googlea, a u najgorem slučaju kompaniji prijeti razbijanje na dva il više dijelova.

Što je s Microsoftom?

Microsoft je također donirao novac. Ono što je Microsoftu, ali i drugim tvrtkama, posebno važno je tema regulacije umjetne inteligencije. Microsoft intenzivno surađuje s "očevima" ChatGPT-a iz tvrtke OpenAI, te je itekako zainteresiran za to da se zakonskom regulacijom ne ograniči baš previše buduće poslovanje.

Scott Galloway je profesor na Sveučilištu New York, on je domaćin jednog poznatog podcasta u kojem se govori o ekonomskim temama. U intervjuu za MSNBC on je rekao.

"Izabrani predsjednik prijeti progonom i regulacijom onih koji ne doniraju za njega. Iz dana u dan smo sve sličniji Rusiji."

POGLEDAJTE VIDEO: Elon Musk i Donald Trump: Najveća 'bromansa' u politici i biznisu?