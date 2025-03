Od samurajske kacige preko šarenih čarapa do 'boksanja' s Trumpu. Kako preživjeti samit u Bijeloj kući?

Američki predsjednik Donald Trump, odbacio je sastanke zatvorenog tipa pa tako svaki strani državnik koji dolazi u Ovalni ured s njih razgovara pred novinarima i televizijskim kamerama. Greške se skupo plaćaju. Onaj tko susret s borbenim Trumpom u Bijeloj kući odradi kako treba, može postići veliki uspjeh za svoju zemlju. Pogriješi li, postoji rizik od globalnog odbacivanja, piše Politico.

Susreti pred kamerama testiraju diplomatsku smirenost i vještinu predsjednika i premijera kao malo što.

"Trump je majstor snimljenih sukoba. Velik dio njegove osobnosti izgrađen je na 'The Apprenticeu'," kaže Timothy J. Lynch, profesor američke politike na Sveučilištu u Melbourneu, referirajući se na reality show koji je Trump vodio 14 sezona.

Trump je "shvatio utjecajnu vrijednost ovog intimnog formata: dnevni boravak i dva antagonista", rekao je Lynch, dodajući da predsjednik uživa koristeći ispitivanja u Ovalnom uredu kako bi vršio pritisak na prijatelje i neprijatelje podjednako — slično kao i njegovi obračuni u dvorani za sastanke u "The Apprenticeu". "Oni će vjerojatno biti test hrabrosti svih lidera koji sjede na tom kauču."

Na tragu ove zanimljive teze, Politico je ocijenio koji su lideri položili test, tko je pao, a kome bi bilo bolje da jednostavno nije ni došao.

Japanski premijer: 'Na televiziji je vrlo zastrašujući'

Japanski premijer Shigeru Ishiba, 7. veljače posjetio je Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Japanski premijer Trumpu je darovao samurajsku kacigu, koja je izrađena posebno za njega. Bio je to prikladan poklon za vođu koji često koristi borbenu retoriku te ima snažan afinitet prema zlatnoj boji.

Foto: Profimedia

Ishiba je također najavio planove za povećanje japanskih ulaganja u SAD na jedan trilijun dolara i uvoz više američkog plina - Božić je došao ranije za predsjednika koji je više puta izjavio da želi "bušiti, dušo, bušiti". Sastanak između Ishibe i Trumpa bio je srdačan, što je bez sumnje izazvalo uzdahe olakšanja u Tokiju.

"Na televiziji je vrlo zastrašujući, ali kad sam ga upoznao, bio je vrlo iskren, vrlo moćan i odlučan", priznao je japanski premijer novinarima o Trumpu nakon rasprave.

Politico je japanskom premijeru za ovaj sastanak s Trumpom dao ocjenu 3 od 5.

Macron: 'Dragi Donald'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron Bijelu kuću posjetio je 24. veljače. S obzirom na mogućnost sukoba koji bi mogao uništiti odnose, možda je najsigurnija taktika složiti se sa svime što Trump kaže. U suprotnom, lako je započeti verbalni obračun, a to nije mudro s predsjednikom koji je prijetio aneksijom Grenlanda i urušavanjem kanadske ekonomije. Ali, ako previše popustite, kod kuće bi vas mogli gledati kao ulizicu i beskičmenjaka. Macron je pokazao svoju vještinu u ovom delikatnom balansiranju kada je ispravio Trumpovu tvrdnju da je Europi vraćena većina pomoći za Ukrajinu.

Foto: Profimedia

"Ne, zapravo, da budem iskren, mi smo platili," glatko je rekao Macron, stavivši umirujuću ruku na ruku američkog kolege dok je objašnjavao da Europska unija zapravo nije dobila novac natrag od Kijeva. Blagi prijekor, izrečen Macronovom dječačkom bezbrižnosti, izazvao je stidljiv osmijeh i na neki način rijedak ustupak od Trumpa. "Ako u to vjeruješ, to je u redu sa mnom," rekao je Trump, dodajući u jednom trenutku tijekom sastanka da je Macron "vrlo poseban čovjek." Macron je, zauzvrat, s ljubavlju Trumpa nazvao "dragi Donald."

Malo koji lider se snalazi s Trumpom kao Macron, a nema niti toliko osobne povijesti s američkim predsjednikom. Francuski lider to je pokazao tijekom svog privatnog susreta, uspostavljajući lagan odnos bez da pritom 'rasprodaje' EU i Ukrajinu.

Očekivano, Macron je za svoj nastup u Bijeloj kući dobio čistu peticu.

Starmer pokazao 'kako najbolje komunicirati s ovom Bijelom kućom'

Nekoliko dana nakon posjsta Macrona, 27. veljače, u Bijelu kuću stigao je britanski premijer Keir Starmer. Laskanje će vas odvesti svugdje, uključujući, očito, u Trumpovu milost. Starmer je zasuo predsjednika pohvalama, vješto koristeći Trumpovo divljenje britanskoj monarhiji, teatralno prikazujući pismo od kralja Charlesa III koji ga poziva na čaj u Buckinghamskoj palači.

"To je poziv za drugi državni posjet. Ovo je stvarno posebno. Nikad se ovo prije nije dogodilo. Ovo je bez presedana," Starmer je entuzijastično urlao. Je li laskanja bilo previše? Možda. No, Trump nije suptilan čovjek. I ta gesta je donijela britanskom premijeru pohvale kod kuće, a osvanuo je i naslov "Šarmer Starmer".

Foto: Profimedia

Međutim, u jednom napetom trenutku s potpredsjednikom JD-om Vanceom, Starmer je branio povijest svoje zemlje u pogledu slobode govora, nakon što je Vance tvrdio da "kršenja" u Britaniji štete američkim građanima. "Što se tiče slobode govora, vrlo sam ponosan na našu povijest u tom pogledu," odgovorio je Starmer, nagnuvši se naprijed iz svog sjedala.

Mark Vlasic, izvanredni profesor prava i javnih politika na Sveučilištu Georgetown, rekao je da je Starmer pokazao "kako najbolje komunicirati s ovom Bijelom kućom".

Starmer za svoj sastanak s Trumpom zaslužuje četvorku, ocjenjuje Politico.

'Žalostan' sastanak Zelenskog i Trumpa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, Bijelu kuću posjetio je dan nakon Starmera, 28. veljače. Diplomacija je krvava igra, a to nikada nije bilo očiglednije nego u pregovorima s Trumpom. Kažete li nešto pogrešno, nećete izaći iz Bijele kuće neozlijeđeni, čak i ako ste saveznik. Zelenski je to naučio na težak način nakon što su ga Trump i Vance javno izgrdili.

U izuzetno neprijateljskoj raspravi u kojoj je Trump podigao glas, Zelenski, koji je posjetio Washington kako bi finalizirao sporazum o mineralima i osnažio podršku SAD-a za svoju ratom iscrpljenu zemlju, pokušao je reći bijesnom Vanceu da Rusiji nije moguće vjerovati da će poštovati primirje, s obzirom na zabrinjavajuću lakoću s kojom je Kremlj ranije kršio takve sporazume.

Foto: Profimedia

Nakon toga napali su ga Trump i Vance, koji su se smjenjivali u ponižavanju, što je izazvalo nevjericu i bijes saveznika Kijeva diljem svijeta. Ukrajinski predsjednik i njegova pratnja potom su izbačeni iz Bijele kuće. Mnogi su nagađali je li taj oštar sukob bio zamka koju je postavio Trumpov tim. Kao dio svoje takozvane agende "Amerika na prvom mjestu", Trump je dugo nastojao prikazati Ukrajinu, a osobito Zelenskog, kao onoga koji nezasluženo koristi američku pomoć. Strastvena interakcija također je dobro prošla među Trumpovim pristašama unutar zemlje.

Što god bila istina, ovo do sada ostaje najistaknutiji primjer kako se američka vanjska politika preokrenula u Trumpovoj eri, kao i kako ne treba voditi diplomaciju s Trumpom. Zelenski je kasnije taj sastanak nazvao "žalosnim".

Ocjena ovog sastanka je - nula.

Irski premijer dobro je boksao s Trumpom

Irski premijer Micheál Martin stigao je u Bijelu kuću neposredno prije Dana sv. Patricka, 12, ožujka, a dočekao ga je JD Vance, koji je nosio čarape sa simbolom djeteline, na veliko Trumpovo oduševljenje. Kasnije je Trump žalio zbog američkih kompanija koje su otvorile poslovnice u poreznom raju Dublinu. "Odjednom, Irska ima naše farmaceutske kompanije, ovaj prekrasni otok od 5 milijuna ljudi sada drži cijelu američku farmaceutsku industriju u svojim rukama," kukao je.

Foto: Profimedia

Martin je uzvratio, ističući da u SAD-u posluje stotine irskih kompanija te da irske aviokompanije spadaju među najveće kupce Boeingovih zrakoplova. Kada je Trump spomenuo da je Martinov otac bio boksač, irski premijer je duhovito odgovorio da je njegov otac "vrlo dobar obrambeni boksač". Inače, Martin je uglavnom sjedio s mirnim, pomalo zbunjenim osmijehom na licu.

Ipak, dobro se držao u Trumpovom ringu, smatra Lynch, profesor američke politike. "Uspio je izvesti pametan protuudarac tako što je svog oca opisao kao obrambenog boksača — ironično, Trump nije shvatio," rekao je Lynch, dodajući da manje zemlje poput Irske moraju "boksati pametno" kako bi nadmašile Trumpa i osigurale svoje interese.

Martin je svojim sastankom 'zaradio' četvorku.

'Ljubavno' okruženje Ruttea i Trumpa

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte Bijelu kuću posjetio je 13. ožujka. Kao premijera Nizozemske, Ruttea su smatrali šaptačem Trumpu, zbog njegove sposobnosti da lijepo razgovara s predsjednikom, a to će mu dobro doći sada kada vodi NATO vojni savez iz kojeg je Trump više puta prijetio povući Washington.

Rutteov odnos s Trumpom bio je u potpunosti vidljiv tijekom njihovog sastanka, pri čemu su se uzajamno hvalili, šalili o deportaciji američkih dilera u Nizozemsku i i s nostalgijom prisjećali Trumpovog sudjelovanja na NATO samitima u Bruxellesu tijekom svog prvog mandata.

Foto: Profimedia

No, nisu svi bili zadovoljni tim "ljubavnim" okruženjem. Dok je Trump ponavljao svoje prijetnje o preuzimanju Grenlanda i rekao da bi Rutte "mogao biti od velike važnosti" u ostvarivanju toga, Rutte nije uzvratio, već je rekao: "Ne želim uvući NATO u to". Umjesto toga, potvrdio je Trumpove zabrinutosti o kinesko-ruskim aktivnostima na Arktiku, koje je Trump iskoristio kao opravdanje za zauzimanje Grenlanda, rekavši da je predsjednik "potpuno u pravu" što je zabrinut. Naravno, NATO je već uključen, bez obzira sviđa li se to Rutteu ili ne. Grenland je danski teritorij; Danska je osnivač saveza. A Rutteovo neuspjeh da se zauzme za članicu NATO saveza koja je suočena s prijetnjom invazije nije prošao nezapaženo u Kopenhagenu.

"Ne sviđa nam se što se glavni tajnik NATO-a šali s Trumpom o Grenlandu na ovaj način", objavio je Rasmus Jarlov, predsjednik danskog parlamentarnog odbora za obranu, na X-u nakon sastanka. "To bi značilo rat između dviju zemalja članica NATO-a."

Politico ocjenjuje da je Rutte svoj sastanak s Trumpom 'odradio' za dvojku.

