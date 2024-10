Sarajevske škole u kaosu zbog prijetnji bombama: 'Ovo je ozbiljan rizik za učenike'

Nekoliko škola u Sarajevu u petak je moralo prekinuti održavanje nastave i evakuirati sve učenike i zaposlenike jer su dobili dojave o podmetnutim bombama no to je tek nastavak učestalih prijetnji koje od početka školske godine gotovo svakodnevno dobivaju školske ustanove, a policija je uglavnom nemoćna.

Nakon što stignu prijetnje sve škole, sukladno utvrđenim sigurnosnim protokolima, evakuiraju djecu i svoje osoblje te izvijeste policiju, a ona onda provodi preglede objekata. Nakon desetak takvih dojava samo u proteklih sedam dana niti u jednoj školi nije pronađena nikakva eksplozivna naprava no te lažne prijetnje prouzročile su kaos jer se nastava mora prekidati, a sve više škola zbog toga ponovo prelazi na online predavanja kakva su prakticirali tijekom pandemije prouzročene koronavirusom.

"Iako je riječ o lažnim dojavama, smatram da je ovo ozbiljan sigurnosni rizik za učenike", izjavila je ministrica obrazovanja sarajevske županije Naida Hota Muminović koja je zatražila odlučnije angažiranje sigurnosnih službi ne bi li se oni koji šalju prijetnje pronašli i kaznili na primjeren način kako se to više ne bi ponavljalo. Iz sarajevske su policije potvrdili ranije ovog tjedna kako su do sada uspjeli identificirati jednu osobu koja je uputila neke od prijetnji no one su i nakon toga nastavile stizati a stručnjaci upozoravaju kako je sve teže otkriti osobe koje stoje iza takvih prijetnji.

"Tehnologije danas omogućavaju svima, uključujući i ovu malu djecu koja kazneno ne mogu odgovarati, da zlorabe kompletan sustav", kazao je sudski vještak za digitalnu forenziku Vahidin Đaltur. Upozorio je kako tehnika toliko napreduje da je sve teže i teže identificirati one koji šalju anonimne prijetnje jer u BiH svatko može bez ograničenja i identificiranja kupiti jednokratne kartice za mobilne telefone a onima koji odluče anonimno prijetiti na raspolaganju stoje i brojne druge mogućnosti slanja anonimnih poruka elektroničkom poštom.

"Doista ne bih bio u koži kolegama koji rade na identificiranju osobe koja čini ova kaznena djela", kazao je Đaltur za televiziju N1. Roditelji istodobno upozoravaju kako je ovakva kaotična situacija ugrozila i njih i djecu. "Najčešći veliki problem jese preuzimanje djece jer su produženi boravci unutar samih škola", kazala je za portal Klix predsjednica županijskog Vijeća roditelja školske djece Elma Dizdarević.

